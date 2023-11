Tras ganar el balotaje, entra en el debate político cómo llevará a cabo su gobierno Javier Milei teniendo en cuenta sus antecedentes durante la campaña que realizó. Ante este panorama, este medio se comunicó con el analista político, Hernán Madera.

“Milei filtró que le había sacado YPF a Macri, ya que YPF iba a ir a Javier Iguacel, una persona cercana a Mauricio Macri”, comentó Hernán Madera. “La disputa es por los lugares que quiere Mauricio Macri en el gobierno y Milei tiene que ver cómo medir cuándo le da la gran patada a su antecesor”, agregó.

Mauricio Macri busca adentrarse en el terreno de los libertarios

Posteriormente, Madera planteó: “Mauricio Macri habló de orcos, que es un adjetivo peyorativo para hablar del kirchnerismo, porque necesita adentrarse dentro del terreno de los libertarios”. Luego, manifestó que, “a Macri ya no lo quiere la UCR, la mitad del PRO, definitivamente no lo quiere el peronismo, entonces, necesita que no solo su parte del PRO lo quiera sino también los libertarios”.

“Fue hábil Macri porque su electorado de todas formas iba a ir a Javier Milei”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó: “Su aporte tiene que ver más con las relaciones exteriores y darle un poco más de firmeza a ese candidato, decir que tiene el apoyo de toda una estructura que ya gobernó, pero no creo que a nivel electoral haya sido tan determinante como creen los macristas”.

La clase media del AMBA decidió no darle una nueva chance al peronismo

Por otro lado, el analista político señaló: “Milei va a asumir el 10 de diciembre y ya no hay vuelta atrás”. En otra instancia, remarcó que, “la clase media del área metropolitana de Buenos Aires decidió no darle una chance al peronismo, sin embargo, la capital federal no está totalmente convencida, de hecho, Sergio Massa terminó ganando el AMBA pero no por la diferencia que él esperaba”.

“Todo es una argentinada esto, una gran improvisación, se va haciendo sobre la marcha y por suerte hay un cepo que contiene todo”, destacó Madera, que después concluyó: “Milei es un liberal principista, él cree en lo que dice y no va inmediatamente por la reelección, tanto como en algún momento no le interesaba ser presidente, no le interesa la reelección, porque es alguien que está dispuesto a ir bien a fondo”.