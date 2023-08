Cristina Kirchner dejó su piso en Recoleta: agenda hermética en el Senado y silencio stampa

El domicilio de Cristina Kirchner es un enigma. Hace tiempo no se ve a su custodia en el departamento de Recoleta. El emblemático puso de la esquina de Juncal y Uruguay está vacío.

La puerta sobre Juncal, donde luego del atentado habían puesto un cartelito con una paloma, ahora hay uno de un bar nuevo, ¿Hubo mudanza? Los voceros de la Vice no respondieron las consultas de este portal sobre este tema.

La última vez que Cristina Fernández de Kirchner habló en público fue el domingo 13 de agosto, día de las PASO, en Santa Cruz. La imagen de la larga espera para votar en una silla blanca de plástico fue la última que se vio. Luego, confirmado el tercer puesto (la peor cifra del peronismo desde 1983), la vicepresidenta se llamó al silencio. A menos de dos meses de la elección general, ese hermetismo genera enojo dentro de Unión por la Patria por el avance de la campaña.

Según pudo reconstruir PERFIL en base a testimonios de senadores, operadores y laderos, Cristina Kirchner escucha y reclama a legisladores por la falta de resultados en las provincias y no deja de lado los magros resultados económicos. Eso sí, busca por todos los medios que no se sepa con quien se reúne en su despacho del Congreso.

Bullrich-Melconian: el déjà vu kirchnerista

La agenda bajo perfil de CFK

La vicepresidenta suele ir al palacio legislativo pasado el mediodía y su agenda no es muy intensa. El martes recibió a Silvina Batakis, titular del Banco Nación. Quienes recorren los pasillos del Senado señalaron que también va y viene el ministro del Interior Wado de Pedro, hoy abocado más a la campaña que a la gestión.

"Hay mucha bronca por como lo dejaron solo a Sergio (Massa) en el camino hacia octubre. Tiene que llevar adelante la gestión en soledad y nadie empuja su candidatura", dijo un operador peronista dentro del Congreso. Quizás por eso Malena Galmarini dejó correr la intención de tomar centralidad en la nueva estrategia por encima de Wado.

Sergio Massa junto a Cristina Kirchner, en una de las últimas apariciones públicas de la vice.

Por estos días, Cristina Kirchner recibe a senadores de UP para ahondar en las razones de un resultado tan adverso en provincias donde no se esperaba el huracán Milei como en los grandes centros urbanos. "Quiere saber que pasó. Y nos pregunta hacia donde vamos a llevar la campaña. No confía en los gobernadores -nunca lo hizo- por eso nos pregunta a nosotros", dijo a este medio uno de esos legisladores.



El único peronista que mencionó en público este aspecto fue el ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, ya alejado de La Cámpora: "Que no tenga actividad pública también tiene que ver con un momento (...) Está absolutamente comprometida, iremos viendo cuáles van a ser los criterios que defina el comando de campaña", agregó.

RI/ff