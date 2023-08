Reapareció Cristina para promocionar un documental sobre el atentado que sufrió

El último tuit de Cristina Fernández de Kirchner había sido el 9 de agosto, cuando atacó a Mauricio Macri mientras era entrevistado por Joaquín Morales Solá en TN. “Más mafioso no se consigue”, fue el duro mensaje que dejó en X (antes Twitter) la actual vicepresidenta.

Pese a los reclamos (siempre por lo bajo) de algunos integrantes de Unión por la Patria de su nula participación en el proceso electoral que desembocará en las elecciones del 22 de octubre, Cristina parece no tener pensado cambiar de idea.

De hecho, en la jornada de hoy volvió a la red social pero para promocionar “Un año de impunidad”, un documental elaborado por La Cámpora por el primer aniversario del intento de asesinato a la vice. La organización liderada por Máximo Kirchner anunció que realizará una transmisión en vivo para hablar sobre la cuestión, aunque se desconoce detales básicos, como por ejemplo quiénes la protagonizan.

Este viernes se cumplirá el primer aniversario del episodio ocurrido en la puerta del edificio de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, cuando la ex mandataria llegaba a su departamento y Fernando Sabag Montiel gatilló frente a sus ojos la pistola Bersa calibre 32, aunque finalmente no salió el disparo. A partir de allí se abrió una causa judicial que aún no ha llegado a su fin.

“Un año del intento de asesinato a Cristina: Un año de impunidad”, es el título del video en el que repasa imágenes previas y posteriores al atentado, vinculándolo con la condena que recibió la expresidenta en la causa Vialidad.

Además, en su cuenta de Twitter, La Cámpora anunció que este jueves a las 20 habrá una transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube, aunque se desconoce el objetivo de la misma, informó NA.