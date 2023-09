Movilizaciones y actos a un año del atentado contra Cristina Kirchner

Organizaciones sociales, sindicales y feministas que adhieren a Unión por la Patria (UxP) se movilizarán este viernes en reclamo de justicia y "contra la impunidad", al cumplirse un año del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.



La Corriente Federal de los Trabajadores realizará una "Misa por la Paz, Patria y Democracia" a las 17 en la Parroquia San Martin de Porres de Moreno, publicó en Twitter el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque.



Agrupaciones de jubilados convocan a concentrarse a las 15 en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, en uno de los ingresos al Congreso. Luis Rivadeneira, referente de los Jubilados de UxP, dijo a Télam que seguirán exigiendo "el esclarecimiento del hecho y el castigo a los autores principales, instigadores y a quienes financiaron el atentado"..



La Asamblea Feminista de la Ciudad de Buenos Aires, que nuclea a agrupaciones alineadas en el peronismo y autónomas, se movilizará a las 16 frente al Palacio de Justicia, con la consigna "Con violencia política no hay democracia. Feminismos con Cristina".



Con el atentado "hubo un intento de quebrar la democracia" y exhortó a que la "violencia no sea el eje organizador de la sociedad", dijo la diputada María Rosa Martínez, parte de la convocatoria.



La lista Verde y Blanca de ATE convocó por desde las 16 frente al Anexo del Congreso, en Riobamba 25. "No queremos el odio en nuestra patria. Exigimos Justicia y una verdadera investigación del atentado contra CFK", plantearon.

En desarrollo

LT