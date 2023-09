Cristina volvió con un documental de La Cámpora sobre su atentado: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá"

Al cumplirse un año del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidente volvió a las redes sociales este jueves, para presentar un documental de La Cámpora sobre el intento de magnicidio, titulado "Un año de impunidad, la bala que no salió y el fallo que sí saldrá". Allí se repasan imágenes previas y posteriores al ataque, vinculándolo con la condena que recibió la ex presidenta en la causa Vialidad y además recalcando la teoría delo kirchnerismo que siempre apuntó a encontrar presuntos vínculos de 'Los Copitos" con el macrismo o sectores de la oposición.

Como se recordará, el atentado fue en la puerta del edificio de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, cuando la ex mandataria llegaba a su departamento. Allí Fernando Sabag Montiel apuntó cerca de la cabeza de Cristina una pistola Bersa calibre 32, pero el arma no estaba 'amartillada", es decir con la bala en su recámara y por eso no salió.

Imágenes del video que La Cámpora difundió al cumplirse un año del atentado a Cristina Kirchner. Foto: Captura

El documental sobre el atentado contra Cristina Kirchner

La Cmapora, la organización liderada por el diputado nacional Máximo Kirchner, difundió en redes sociales un video en el que se cuestiona la falta de avances en la Justicia, al tiempo que se destaca el respaldo popular hacia la titular del Senado, quien había compartido en sus cuentas personales luego de largas semanas en las que se mantuvo al margen de la escena pública.

El video, que tiene una duración de cerca de 30 minutos, comienza con la recorrida que hizo la vicepresidenta esa noche del 1 de septiembre al llegar a la puerta de su edificio en Recoleta: muestra cómo saluda a la militancia presente en el lugar hasta que, cuando está por finalizar el recorrido, aparece el brazo de Sabag Montiel con la pistola en la mano apuntándola.

Luego sigue con la reconstrucción de los días previos al hecho, con las manifestaciones en su contra y a favor que ocurrieron en la esquina de Uruguay y Juncal.

También aparecen los testimonios de personalidades como la madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, quien dice: "Estamos acá acompañando y haciéndole la guardia a Cristina". "Vinimos a acompañar a los jóvenes acá en la puerta", agrega. La palabra de la militante de Derechos Humanos es de apenas algunas horas antes del intento de asesinato.

En uno de los tramos, segundos antes y después de que Sabag Montiel gatillara el arma, se ve claramente cómo el hombre es retirado del lugar y el pedido del personal de seguridad: "Sacalo, sacalo", se escucha.

Ante esto, en el video quedó registrado que Fernandez de Kirchner acota: "Se le cayó un libro, nada más" y lo levanta, en línea con lo que dijo después: que se dio cuenta de lo que había sucedido con posterioridad, al ver las imágenes. Se escucha luego la voz en off de la dirigente de Unión por la Patria: "Según dicen los psiquiatras y los psicólogos, es mucho mejor que no lo haya visto".

El video continúa con la repercusión que tuvo el caso en los medios nacionales e internacionales, las declaraciones de la vicepresidenta sobre el hecho y las denuncias contra la presunta vinculación entre el empresario Nicolás Caputo –ligado a Mauricio Macri– y Jonathan Morel, de Revolución Federal.

Además, el documental apunta contra el diputado del PRO, Gerardo Milman por su presunto conocimiento del hecho tras las declaraciones de sus asesoras y también al manejo del "partido judicial" en la causa.

Finalmente, cierra con imágenes de la movilización en su apoyo luego de lo ocurrido y con una serie de declaraciones de Cristina Kirchner: "Hagan lo que hagan, me quieran matar o meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo, de ahi me muevo".

