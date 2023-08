Lilia Lemonie habla sobre el falso chat sexual entre Cristina Kirchner y Milei que quiso crear

Se filtró un audio de Lilia Lemoine en el que le da instrucciones específicas a un tal Ramiro sobre cómo crear un falso chat sexual entre Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei. Aunque no queda claro el contexto en el que habla la diputada nacional por La Libertad Avanza, la conversación vuelve a poner en el foco una pregunta que siempre aparece alrededor de este espacio político: ¿vale todo en la comunicación estratégica?

El audio fue presentado anoche en el programa de Viviana Canosa, en La Nación +. Solo se escucha la voz de Lemoine dando las instrucciones y pensando en voz alta qué condimentos debería tener el falso chat para que sea creíble. Además, le explica a su interlocutor que una pieza de estas características tiene que lograr generar una incógnita "para que la gente deje de pensar si el chat es real o no y empiece a pensar si es la Cristina de verdad o no". "Es un pequeño coso de ingeniería social", dice la candidata.

Un joven miembro del equipo de comunicación de La Libertad Avanza le restó importancia al audio: "Es una tontería. Ella a veces dice cosas jugando o boludeando y que son después sacadas de contexto", aseguró y repitió más de una vez que no se trató de una estrategia de campaña. Los voceros oficiales del partido fueron más escuetos: "Nada", respondieron por mensaje. Lemoine, sin embargo, contestó que se trató de la filtración de una conversación "descontextualizada" y que su interlocutor es un joven cordobés que "desde el Movistar Arena nos empezó a atacar virulentamente".

En el audio, Lemoine parece dar indicaciones claras: "Ramiro, todo lo que tenés que hacer es pedirle a algún amigo tuyo que se ponga la foto de perfil de Milei y vos te pongas la foto de perfil que tiene Cristina en WhatsApp", le dice. La candidata avanza en las instrucciones y parece que va pensando en voz alta: "Para que sea más realista no pongas una foto de Cristina. O sea, poné Cristina y poné una foto de un escote o algo, pero que no sea la cara de Cristina como que en su cuenta oficial le manda fotos porno (sic)", agrega.

Además, Lemoine le dice a Ramiro que los mensajes, que no deben ser más de diez, deben generar preguntas en la gente: "Que quede la duda, ¿Che, será Cristina Kirchner o no?", y agrega: "Vos generás dos incógnitas: una es que la gente deje de pensar si el chat es real o no y empiece a pensar si es la Cristina de verdad o no. ¿Entendés lo que te digo? Es un pequeño coso de ingeniería social. Vos le metés una duda sobre una duda, para que pierdan el foco de la cuestión y pierdan el gran detalle que es cómo mierda se va a filtrar eso", reflexiona.

Casi al final de la conversación, a Lemoine se le ocurre que lo mejor sería que el falso chat hable de un supuesto trío. Primero evalúa que se incorpore un falso perfil de Daniela, la ex de Milei, pero lo descarta para no generarle problemas. La segunda opción es Moria Casán, pero a medida que avanza en esa idea se le ocurre que el mejor es Amado Boudou. "Vos escribime el texto. No sé cómo habla Cristina, cómo habla Boudou... fijate, trata de fijarte qué palabras usaría Cristina, mirate un par de videos", asegura y termina: "Vos pensá el diálogo y pasámelo cuando lo tengas. Acordate, ocho o diez mensajes y yo mañana te lo corrijo".

La explicación de Lilia Lemoine

Consultada por Perfil, Lemoine sostuvo que el audio está "descontextualizado" y se refirió a los problemas que viene teniendo La Libertad Avanza con Ramiro, que sería un joven oriundo de Córdoba. "No sabemos bien qué le pasa", dijo la candidata.

"Él quiere ser periodista de investigación y desde el Movistar Arena nos empezó a atacar virulentamente. Yo todavía no lo puedo creer, no caigo en lo que está haciendo, aseguró. Lemoine.

La dirigente dio una explicación un tanto extraña sobre el contexto de la conversación con Ramiro. Dijo que le estaba explicando cómo se construye una operación y que si él quería podía filtrar ese chat falso a Voxed con el objetivo de ver hasta dónde llegaba.

Voxed es una plataforma que tuvo su momento de máxima notoriedad en 2017 luego de que se supiera que una adolescente de La Plata había anunciado en la plataforma y en directo su suicidio. Sin embargo, hoy el sitio no está en línea. Según Lemoine, sin embargo, sus creadores "emigraron a otros". Su interés particular residía ahí porque, según ella, en ese espacio se organizaron ataques hacia su persona.

En el audio, dice Lemoine, "le estoy explicando cómo se arma la posverdad. No era 'hacé esto' porque de hecho no se hizo. No hicimos nada de eso. Era para que si él tenía ganas de filtrarlo por Voxed, ver hasta dónde llegaba porque han usado Voxed de fuente de información, donde se juntan para hacer que se suiciden adolescentes, y las divulgan como si fueran ciertas. De esa manera se medía la ruta de la información para demostrar lo ridículo que son los informes periodísticos, si es que se pueden llamar así", explicó.

Lemoine dio su explicación en una serie de audios enviados a Perfil. Dijo que ella no tenía tiempo de mirar qué sucedía en Voxed, pero que Ramiro se ofreció y ella le pagó. "Le di $10.000 un mes, que es lo que podía. Después le dije que no le podía pagar, que no tenía, y me dijo que no importaba, que él lo hacía igual. Me pasaba de vez en cuando algo cuando me atacaban a mí o a algún conocido. Yo le agradecí siempre, pero no lo obligué. Le pedí que por favor, si podía, que investigara. Además, me parecía que era una práctica para periodismo de investigación que estaba buena y de paso hacíamos un servicio a la comunidad", siguió la candidata.

