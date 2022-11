Video: Lilia Lemoine agredió a la presidenta del Partido Libertario de San Juan

Javier Milei visitó este fin de semana la provincia de San Juan y en las menos de 48 horas que estuvo allí desató un vendaval. El dirigente de La Libertad Avanza tuvo una cena con empresarios, brindó una conferencia de prensa y caminó por la peatonal llena de gente. En ese último evento, una de sus laderas más fieles, Lilia Lemoine, agredió a la presidenta del Partido Libertario local, Yolanda Agüero.

Después de la mencionada conferencia de prensa, en la que dio declaraciones como "Vamos a ganar en primera vuelta", "Hay que pegarle un hachazo al Estado" y "Con Juntos por el Cambio no podemos tener nada", el economista libertario se dispuso a caminar por la calle con la intención de generar una foto en la que se viera el apoyo que recibe, pero lejos estuvo de lograrlo.

Lemoine, militante de LLA, se trenzó con Agüero, quien estaba esperando en la esquina de General Acha y Rivadavia con la “libertoneta” —una Mercedes Benz ploteada con el logo de Milei— y sus militantes.

Escenario electoral: primero Juntos por el Cambio pero Milei está a un punto del Frente de Todos

La agresión

De acuerdo con la dirigente libertaria local, la influencer, que cuenta con 110.000 seguidores, la empujó al grito de “ella no es libertaria”. Otra señora, que estaba cerca, increpó a la joven asesora del diputado y le reclamó por su actitud.

En el clip que se viralizó en Twitter y en TikTok se puede ver como Lemoine intenta sacarle sin éxito el celular a una mujer que estaba filmando. Fue en ese momento que Agüero intervino y se puso en el medio de las dos.

“Es cuando trata de golpearme a mí. Viene un policía y la saca”, señaló la dirigente del PL. Y amplió: "Después viene otro muchacho y me toma del hombro, me apretaba e iba a llegar hasta el cuello, entonces le sujeté fuerte el brazo. No lo ataqué".

Una militante de Javier Milei explicó por qué llamó "tanque australiano de medialunas" a Ofelia Fernández

En el momento, en medio del gentío, el encontronazo entre Lemoine y Agüero pasó desapercibido, recién durante la tarde del sábado se supo a través de las redes sociales. La escena generó un quiebre entre las fuerzas de Milei y la referente libertaria sanjuanina, quien anunció su candidatura a gobernadora hace dos semanas, le cerró la puerta a La Libertad Avanza. "Milei no va a ser candidato por el Partido Liberatario. Vino a imponer. Pero sin estructura no es nada", lanzó.

Por último, concluyó: "Lo que pregona es una mentira".

JP/ff