El fin de semana se dio a conocer un fragmento de Lilia Lemoine, militante y seguidora del diputado Javier Milei, explicando frente a una clase que está permitido llamar "tanque australiano de medialunas" a la legisladora Ofelia Fernández, del Frente de Todos.

Se trata de un material de 20 segundos de duración que fue difundido por el usuario de @AlberdianoArg en Twitter, donde se ve a Lemoine arengando a los escuchas a denigrar a Fernández en redes sociales.

"Acá vemos a una empleada de la legislatura porteña alentando a twitteros a llamar Tanque Austrialiano de Medialunas a la legisladora @OfeFernandez_ . Mas allá de mis diferencias con Ofelia esto me parece inaceptable por parte de las filas de @LLibertadAvanza", escribió el twittero que difundió el video.

La pieza audiovisual completa dura casi 40 minutos y fue subida por la propia expositora a Youtube. En uno de los puntos donde argumenta el ataque y la defensa de la militancia digital, se lee: "La defensa debe proteger la integridad de la militancia y de los candidatos".

Lemoine lo explicó de esta manera frente a los militantes libertarios de Corrientes, Chaco y Misiones: "No podemos ser ni violentos ni agresivos ni tratar de utilizar anónimos. ¿Está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández? Sí, si, porque es un clásico y los clásicos son clásicos", sostuvo. Y agregó: "Nunca en las redes sociales digan algo amenazante".

En diálogo con PERFIL, aclaro sus dichos sobre la legisladora del Frente de Todos y negó la existencia de una "fábrica de trolls" libertaria. "Es importante aclarar que no tenemos trolls, no contratamos gente para que haga campaña sucia, eran militantes del partido libertario aprendiendo a defenderse en redes sociales y como explotar las redes para militar, pero en el sentido positivo, no destruyendo gente... como suelen hacer conmigo", explicó.

Una mamá le puso "Milei" a su bebé en honor al diputado de La Libertad Avanza

Un dirigente importante de La Libertad Avanza le quitó peso a estas declaraciones y sostuvo que los dichos sobre Ofelia Fernández "están sacados de contexto". PERFIL consultó si existe una capacitación de trolls. "Ahí hay personas de carne y hueso. En ningún momento se habla de trolls", alegó.

Lemoine también explicó por qué, desde su perspectiva, los dichos sobre la legisladora estaban sacados de contexto. "Porque es lo único con lo que podían pegar...un comentario políticamente incorrecto. No le dije "gorda impresentable" o alguna barbaridad. No la insulté. A mi me han llamado asesina, white supremacist, ñoqui, prostituta, etc... y?", dijo Lemoine.

Captura compartida por Lemoine a este medio mostrando los agravios en redes sociales.

Efectivamente, su perfil público está repleto de comentarios agraviantes hacia su persona. Ella asegura que "son cuentas de call center". "No saben diferenciar el humor del discurso de odio", agregó sobre sus dichos respecto a Ofelia Fernández.

PERFIL intentó comunicarse con el equipo de prensa de la legisladora peronista para tener su testimonio, pero al cierre de la nota no tuvo respuesta.

GI/ff