Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, hoy detenido por asociación ilícita y estafa dijo desde prisión que aportó dinero a las campañas de Martiniano Molina-de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires- y a La Libertad Avanza, partido de Javier Milei. El acusado de ser la cabeza de un esquema Ponzi indicó que los ayudó financieramente porque "le pedían una mano". Sin embargo, los dirigentes negaron la existencia del vínculo.

En diálogo con elDiarioAr, Cositorto declaró: "Aportamos dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia, y al partido de (Javier) Milei. Fondos para que pudieran moverse. Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano".

De acuerdo con su palabra, habría aportado a la campaña de Molina entre 7 u 8 millones de pesos. Según el líder de Generación Zoe, lo hizo ya que "no venía del palo de la política" y "lo veía más como un emprendedor" dentro de la coalición opositora. "Ellos no tenían aparato para fiscalizar en la Provincia, les podían robar las boletas", se justificó.

Respecto al respaldo económico a Milei, sostuvo que fue porque comparten la misma ideología. "Ahora me parece que Milei es extremista y se va de la línea. Igual, tené en cuenta que nosotros facturábamos un millón, un millón y medio de dólares al día. Estamos hablando de algo muy chico", esgrimió.

Cositorto junto a Martiniano Molina y Cristian Ritondo

Actualmente, Leonardo Cositorto se encuentra en el penal de Bouwer, complejo carcelario que se inauguró en el año 2000. Allí llegó tras ser detenido por la Interpol el 4 de abril de este año, en República Dominicana, después de estar prófugo por 43 días.

Generación Zoe: detienen a Leonardo Cositorto en República Dominicana y esperan su extradición

Está acusado de estafa y asociación ilícita luego de ser la cabeza de un esquema empresarial multimillonario que ofrecía a los inversores rendimientos en dólares de hasta un 55 por ciento al mes. Cositorto aseguraba que esta rentabilidad se producía a partir de un algoritmo de trading que podía ganarle a los mercados más volátiles e impredecibles.

De ese modo logró la confianza de 82 mil personas en toda América Latina en menos de un año, quienes no dudaron en invertir su dinero, creyendo que estaban haciendo un buen negocio.

Desde el ya mencionado medio indicaron que voceros de Molina y Milei negaron el vínculo con Cositorto y haber recibido dinero de su parte para financiar las campañas en el marco de las últimas PASO. Respecto a las fotos del CEO de Generación Zoe junto al exintendente de Quilmes, dijeron: "Cositorto se coló en una presentación del libro de Martiniano Molina en La Plata, no fue invitado”

El antecedente

El julio de este año, Cositorto había hablado sobre su relación con Martiniano Molina. "Tuve reuniones con Martiniano, un almuerzo. He estado en algún mitin de presentación de ellos pero porque me invitaban", dijo en aquel entonces, en una extensa entrevista que le brindó a Clarín.

“Yo también había creado mi partido político en Buenos Aires pero no lo había activado. Se acerca un poco la gente del PRO a Buenos Aires a mis oficinas”, aseguró el empresario en la charla. El entrevistador quiso saber más y le preguntó a quiénes se refería

“Se acerca toda la línea cercana a Santilli. a la gente de Martiniano Molina. La línea digamos de Horacio Larreta. También vinieron de otros partidos”, le respondió Cositorto.