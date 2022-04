Martiniano Molina: "No vacunarme fue una decisión personal"

El diputado de Juntos por el Cambio, Martiniano Molina, habló con Jorge Fontevecchia en Radio Perfil sobre la polémica que generó al no vacunarse contra el covid. Además, opinó sobre la interna de Juntos y las posibles candidaturas.

¿Cómo ves la interna dentro del PRO y la relación entre Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta?

Juntos por el Cambio tiene una enorme responsabilidad ante lo que viene. Todo lo que está sucediendo es normal, dentro de una coalición joven, que busca una alternativa a un gobierno que está siendo tan duro con los argentinos y poco confiable. Ellos vendieron una cosa distinta y el daño es muy grande, por eso tenemos que ser responsables. Estuve con Mauricio hace pocos días, lo noté muy bien y creo que tenemos dirigentes importantes en nuestro espacio, como Horacio, Santilli, Bullrich, Vidal y Macri, es decir, que hay muchas posibilidades y tenemos que resolver las diferentes miradas.

¿Quién sería tu candidato ideal para gobernar la provincia de Buenos Aires? ¿Creés que tiene que desdoblarse las elecciones, como algunos proponen?

No estamos pensando en especular con respecto a eso, sino en resolver las cuestiones electorales de la mejor manera. Por otro lado, hay muchos candidatos posibles, pero me siento más identificado y estoy trabajando por la candidatura de Diego Santilli, de hecho, lo hicimos en la última campaña, pero no significa que no haya otros que tengan voluntad y quieran postularse y eso es bueno para el espacio nuestro.

Macri armó una mesa de salud, bajó línea a diputados y cenó con Larreta y Bullrich

¿Vos te vas a presentar para ser intendente de Quilmes?

Mi trabajo es como diputado y me da mucha pena ver a dónde se fue el municipio, por las oportunidades que perdieron los jóvenes, las empresas y todo lo vinculado al empleo, que fue dilapidado. Por otro lado, está el problema de la inseguridad, y habría que decirle a Kicillof que puede pasar cualquier cosa, que estamos al borde de situaciones muy críticas desde lo social y necesitamos respuestas.

¿Sentís que tu vida profesional sigue con la política o te ves como una persona de la actividad privada que entró coyunturalmente?

La política nos atraviesa a todos. En mi caso, tiene que ver con haber visto una realidad en mi distrito de mucha destrucción, arrasado casi como en una guerra antes del 2015, con una situación muy dura. Entonces, cuando uno tiene la voluntad de trabajar por otras personas, se involucra. Además, venimos insistiendo con que la crisis ambiental tiene su correlato directo con la cuestión social y podemos estar mejor si lo corregimos.

Con la unidad en foco, Macri se reunió con legisladores bonaerenses del PRO

Vos contrajiste covid el año pasado porque no estabas vacunado, ¿por qué no lo hiciste antes?

No me vacuné, pero tampoco contraje coronavirus por eso, porque mucha gente se contagió estando vacunada. No vacunarme fue una decisión personal, que tiene que ver con las libertades individuales.

¿Estás arrepentido por eso?

Le hago caso a los médicos que me acompañan desde hace muchos años, porque también hay gente de la salud no vacunada que tiene sus ideas bien fundamentadas, pero respeto todas las ideas y no promoví que la gente no se vacune, al contrario, siempre estuve impulsando todas las campañas de vacunación.