Con la unidad en foco, Macri se reunió con legisladores bonaerenses del PRO

Mauricio Macri volvió a la escena política en los últimos tiempos y al regresar a la Argentina después de participar en el mundial de bridge y de su encuentro con el ex presidente estadounidense Donald Trump, se reunió con el bloque de diputados del PRO bonaerense y dejó un mensaje de “unidad” a los legisladores del partido.

Alex Campbell, vicepresidente del interbloque Juntos en la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires, publicó en sus redes sociales una foto del encuentro: “¡Gracias Mauricio Macri por recibirnos a todos los diputados Pro de la Provincia de Buenos Aires! Sos una gran fuente de inspiración en todos nosotros como el primer día! La Argentina y Juntos por el Cambio te necesitan”, escribió.

De buena relación con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Campbell junto a su par Adrián Urreli organizó la reunión con Macri.

En el encuentro con los legisladores, según trascendió, Macri les pidió “mantener la unidad” frente a la tensión al interior del gobierno, sumergido en la interna entre Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Kirchner. Antes de viajar a Qatar, Macri también se había reunido con los senadores bonaerenses, con la misma consigna.

Al volver de viaje, además, compartió un almuerzo con un grupo de sanitaristas, entre ellos el exdirector del Hospital Garrahan Carlos Kambourian. “Suena el silbato para el segundo tiempo de la Salud Pública Argentina”, publicó el médico en sus redes.

Mauricio Macri se reunió con sanitaristas.

Si bien el ex mandatario no adelantó qué rol ocupará en las elecciones del año próximo, ya aclaró que Juntos por el Cambio "tiene que tener claro" el objetivo de volver a ser oficialismo y se mostró optimista en que la gente elegirá a la oposición para un próximo mandato.

"Va a haber un segundo tiempo del cambio, basado en la sabiduría de la gente. Estamos mal y la situación va a seguir empeorando porque estamos en manos de un gobierno que no tiene rumbo y no tiene plan, y encima no se hablan entre ellos", subrayó el dirigente del PRO en una entrevista con TN semanas atrás,

Al referirse al 2023, sostuvo: "Ahora sí tenemos futuro por la sabiduría que está teniendo el pueblo argentino, de entender ahora sí que las nubes se van corriendo, y ven con claridad que todas estas propuestas que el kirchnerismo y el populismo nos han hecho durante todos estos años son fantasiosas”.

