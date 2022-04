Macri armó una mesa de salud, bajó línea a diputados y cenó con Larreta y Bullrich

Hiperactivo. En especial, en lo político. Esa es la mejor definición para Mauricio Macri por estas horas. Es que el ex presidente encaró, desde su regreso a Buenos Aires, un raid de reuniones y presentaciones públicas como nunca en 2022 tras unas largas vacaciones en el sur.

Una de las sorpresas la dio anoche cuando fue uno de los protagonistas de una cena en el restaurant Happening, en Costanera, en el VIP, donde estuvo con Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, y Patricia Bullrich con Federico Pinedo.

Macri ironizó por los "halcones" y "palomas" en JxC: "Soy gato, estoy bien con aves, el problema son las ratas"

En el encuentro se acordó no escalar las tensiones internas y profundizar la unidad de Juntos por el Cambio. Es más, a los comensales, quienes todos pidieron cortes de carne seleccionada, les quedó en claro un concepto: el candidato a presidente del espacio opositor tiene que ser del PRO pero en el marco de un acuerdo con los otros actores de JxC.

Larreta y Bullrich venían de no hablar a solas hacía más de un mes e, incluso, la presidenta del PRO lo había criticado duramente en dos entrevistas.

Cumbre bonaerense

Volviendo al ex presidente, el lunes ya Macri había recibido al bloque del PRO de diputados provinciales por la Provincia. La cumbre fue organizada por los legisladores Alex Campbell y Adrián Urreli y en ella el ex presidente planteó ordenar una PASO del espacio.

Esta mañana todos los diputados PRO de la Provincia de Buenos Aires estuvimos reunidos con @mauriciomacri.



Nuestro país y la provincia nos necesita JUNTOS.



¡Gracias Mauricio por recibirnos! 💪 pic.twitter.com/J4vYpSCk0R — Adrián Urreli (@adrianurreli) April 11, 2022

Y dejó varias definiciones sobre la interna Bullrich-Larreta: “Prefiero que antes de cada entrevista hablen bien uno del otro, y después que muestren en qué se diferencian”.

En otro tramo de la charla les expresó a los legisladores bonaerenses: “(Ustedes) Perdieron la frescura de cómo empezaron en la política, ya son parte de la casta, tienen que recuperar la frescura”. El concepto “casta”, que utiliza Javier Milei, ya lo tiene incorporado

En ese marco, recordó “cuando empecé decía cosas similares a las de Milei”, en referencia a colocarse por afuera de la política tradicional.

Finalmente, dijo que había “como 20 candidatos en Provincia” y descartó, por ahora, apoyar a alguien.

¡Gracias @mauriciomacri por recibirnos a todos los diputados PRO de la Provincia de Buenos Aires! SOS una gran fuente de inspiración en todos nosotros cómo el primer día! La Argentina 🇦🇷 y Juntos por el Cambio te necesita. pic.twitter.com/BGOzcwTTl2 — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) April 11, 2022

Los días de rosca vienen siendo agitados para Macri. Hace diez días quiso estar presente por Zoom en el lanzamiento del Pro Federal en Mendoza, con la presencia de Larreta, y el viernes pasado le mandó un video a Cristian Ritondo y a Campbell a raíz de una reunión de dirigentes del norte y oeste del conurbano.

Paralelamente, hay otro costado de la hiperactividad del ex jefe de Estado. De hecho hay preocupación en muchos actores de JxC por sus jugadas. “Si Mauricio lanza su candidatura corre muchísimo riesgo la unidad del espacio”, le dice a PERFIL un viejo operador de Cambiemos.

Con la unidad en foco, Macri se reunió con legisladores bonaerenses del PRO

La mesa de salud de Macri

Por otro lado, el sábado pasado, cuando llegó del exterior, llegó en helicóptero a su quinta, Los Abrojos, y lo estaban esperando un grupo de ex funcionarios vinculados al sector de la salud. Se trató de la “mesa” que lo acompaña aportando ideas para el sector para un eventual triunfo de JxC en 2023.

Uno de los que encabeza ese plan es el médico pediatra Carlos Kambourian, quien viene siendo uno de los que salió a sumar profesionales de la salud. Incluso, tras una reunión con Ricardo López Murphy, sumó a la ex candidata a diputada, e investigadora del Conicet, Sandra Pitta.

También, entre otros, estaban Pablo Bertoldi (ex director del Hospital Posadas), Sergio Casinotti (ex titular del Pami) y María Cecilia Loccisano (ex funcionaria de Salud y esposa de Jorge Triaca).

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.

En el almuerzo Macri consultó si estaban trabajando con los bloques de diputados para presentar proyecto y dejar “en evidencia las falencias” del ministerio que conduce Carla Vizzotti.

Kambourian contó que estaba trabajando codo a codo con Ritondo en el tema parlamentario. También se habló de la situación actual de Vizzotti y las posibles soluciones a lo que observan como una parálisis de la gestión.

“No hagamos bien lo que los kirchneristas hacen mal. Hagamos lo que hay que hacer para que cada argentino pueda comer, trabajar, estudiar y salir adelante”, les planteó Macri en la comida. Y acordaron acelerar el trabajo conjunto de la mesa.

Macri afirmó que va a faltar gas en el invierno: "Es el resultado del populismo en acción"

Con todo, hace poco menos de un mes había sido invitado por Soledad Acuña, la ministra de Educación, para que recorra una de las 108 escuelas que se construyeron entre las gestiones de Macri y Larreta en la Ciudad.

Acuña tiene un vínculo personal con el ex presidente: de hecho se fotografió con él en Villa La Angostura cuando ambos estaban de vacaciones. La ministra es oriunda de Bariloche, donde hizo la primaria y la secundaria.

Así, junto al jefe comunal, estuvieron en la nueva Escuela Primaria 21 de Nueva Pompeya por la mañana, que fue inaugurada a comienzos de 2022 para este ciclo lectivo. Al lado de la escuela primaria se encuentra el Jardín de Infantes Integral N° 15 DE 5, que también forma parte del Plan 54 Escuelas. Este jardín se inauguró en marzo de 2019. Para Macri, una continuidad de su gestión.

