Pablo Avelluto: "Con la foto con Trump, Macri buscó demostrar que sigue siendo un líder relevante"

El ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, conversó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil acerca de la foto de Mauricio Macri con Donald Trump.

¿Qué mensaje emite la foto de Macri con Trump?

Es el reencuentro de dos viejos amigos, ellos se conocen desde muchísimo antes que ambos ingresaran en la vida política de sus países. A fines de los 70 y principios de los 80, Franco Macri quiso desarrollar un proyecto inmobiliario en la ciudad de Nueva York que lo llevó a conflictos y negociaciones con el propio Donald Trump, un importantísimo actor en el sector inmobiliario. Creo que se encontraron porque mantuvieron y mantienen un vínculo muy estrecho, no quiero que se le pueda dar una interpretación política sobre que Macri se haya acercado ideológicamente a Trump. Ellos tienen puntos de acuerdo y de discrepancia.

El asado en la casa de Juan Manuel Urtubey, en el que se juntaron dirigentes importantes y lo hicieron trascender, subieron una foto. Eso implica un mensaje, ¿Qué mensaje hay detrás de eso?

La fragilidad de la Argentina entre el conflicto en el oficialismo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los riesgos que esto tiene para la continuidad del gobierno de Alberto Fernández? Me parece una preocupación legítima.

Por el otro lado, uno puede hacer una lectura política. En la Argentina existe una polarización desde hace muchos años. Hay quienes están tratando de encontrar un camino del medio, a la que Massa llamó "la ancha avenida del medio", con los años se convirtió en un angosto desfiladero. El diálogo en la política es central.

¿Puede ser que en realidad es, de la misma forma que el FdT coptó parte de la ancha avenida del medio con Massa en el Frente Renovador, que Juntos por el cambio está coptando a Schiaretti?

A nadie le alcanza con lo que tiene para gobernar la Argentina, sin acuerdos muy importantes sobre las reformas imprescindibles que hay que tomar, no hay futuro para nadie.

No alcanza solo con la voluntad de acordar, de lo que se trata es si todos aquellos con alguna cuota de poder real están en condiciones de aceptar lo que parece inevitable, que es abrir un proceso de reformas estructurales que nos permitan salir de tantos años de estancamiento. El proceso de abrir posiciones de diálogo es propio de cualquier formato político. No podemos fantasear con que un día se van a terminar los que no piensen como nosotros

¿Vos imaginás que puede significar este asado un camino que puede llevar a Schiaretti a una fórmula compartida, por ejemplo con Rodríguez Larreta?

Es muy prematuro, hasta que no haya PASO y la gente se manifieste, no sabemos lo que representa a nivel nacional. Lo tendrá que decidir la gente, no hablé con ninguno de los dos y no sé cuáles son sus intenciones a mediano plazo.

Lo fundamental para quien quiera gobernar la Argentina es contar con un proyecto que permita acercar a quienes aun no integran ninguna de las fuerzas en pugna.

Si se hace trascender un asado, es porque se busca enviar un mensaje. ¿No crees la foto de Macri con Trump está mandando un mensaje, respecto de que tiene una percepción de que el clima mundial es de un corrimiento hacia la derecha?

Hubo acuerdos entre Macri y Trump como los hubo entre Macri y Obama, en materia de política internacional, en el rol de la Argentina en el mundo. Con la foto con Trump, Macri buscó demostrar que sigue siendo un líder relevante, a la hora de sus conversaciones con figuras importantes de la política global. La política exterior fue uno de los mejores activos que tuvo el gobierno de Macri.