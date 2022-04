Agustín Rossi: "Ir a las PASO con un solo candidato es un error"

El exministro de Defensa, Agustín Rossi, habló con Jorge Fontevecchia en Radio Perfil acerca de las internas en el Frente de Todos y su visión polítca acerca de la gestión presidencial.

¿Cuál es tu rol hoy en el Gobierno y con el presidente Alberto Fernández?

El de alguien que no tiene responsabilidad de gestión pero siento que soy parte del oficialismo. El presidente me dispensa ámbitos de encuentro en donde reflexiono junto con él o le doy mi mirada sobre lo que está sucediendo en la Argentina y cuáles son las cosas que puedo aportar. Hay algo que no se lo dan los cargos, sino la trayectoria y la militancia política. Puedo no estar en ningún lugar pero nadie me quita los 40 años de vida política que tengo en la Argentina.

¿Cuál es tu visión de lo que está pasando y qué creés que habría que hacer?

La política se ha complejizado por la conformación política del Frente de Todos que es una coalición, por las demandas que genera la sociedad en torno a la economía. Aparecen dos dilemas: entre lo deseable y lo posible; y entre el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Lo deseable es que el Frente de Todos no tuviese conflictos o diferencias internas, eso facilitaría la gestión y la administración para llevar adelante la Argentina. El Gobierno no tiene que sumarse a responder a las críticas, tiene que fortalecerse en su gestión, responder con ella y que los funcionarios cumplan con esa tarea: tomar las críticas bien intencionadas, tenerlas en cuenta y ver si son pertinentes para transformarlas en políticas específicas. El vaso medio vacío tiene muchos más voceros, mucha más visibilidad que el vaso medio lleno, los difusores del vaso medio lleno tienen que ser los que tienen responsabilidad de gestión. La gestión tiene que tener visibilidad.

¿Cuál es tu balance de la gestión de Martín Guzmán?

Hago un balance positivo, es un activo del Gobierno tener un ministro de Economía como él. La expertise de la buena negociación que hizo con el Fondo Monetario Internacional lo tiene que demostrar en resolver dos demandas: la problemática de precios y de ingresos. Está sentado en un lugar de mucha sensibilidad que no te da mucha ventaja para celebrar los éxitos.

Guzmán dijo que los que no están alineados con el programa económico no iban a continuar. ¿Lo tomás como una demostración presidencial de correr a aquellos funcionarios que no coincidan con el plan económico?

Hay que ver si esto que dijo Martín se traduce en una decisión política, yo no me meto ni opino porque hay que estar en la cabeza del Presidente, que tiene la sensibilidad de ver si hace, o no, los cambios que considera pertinente. Ellos son los encargados de comunicar y los que terminan recibiendo críticas con nombre y apellido por parte de la vicepresidenta.

Comunicar y salir a defender tiene costos muy grandes, ¿No?

No lo miré en ese sentido, creo que Gabriela está cumpliendo una muy buena función como vocera, lo está haciendo muy bien, tiene capacidad para llevar adelante esta comunicación. Siento que el efecto de comunicar tanto genera el mismo efecto que no comunicar nada, hay que ser muy precisos. Muchos medios no son indulgentes con nuestro Gobierno, están más predispuestos a resaltar los errores, que a reconocer los aciertos. La vocera hace su tarea pero la comunicación tiene que ser precisa.

A tu juicio, el candidato del Frente de Todos en octubre del año próximo tiene que ser la reelección del presidente. ¿Cómo imaginás que llega el Frente de Todos a las elecciones de 2023 con estas diferencias? ¿Existe algún riesgo de que no llegue unido?

Las PASO es una herramienta que el oficialismo tiene que utilizar, fui víctima de la idea de "listas únicas o muerte" que se planteó en las últimas elecciones, en 17 de los 24 distritos electorales ganaron los frentes que tienen PASO. En las próximas elecciones presidenciales, todo indica que Cambiemos va a tener dos o tres candidatos a presidente.

Que vayamos con un único candidato a las PASO en este estado de tensión política es un error. Si las diferencias políticas siguen para las PASO, me parece lógico que se expresen ahí. Nadie puede pensar que exista margen hasta el interior del FdT para forzar una lista única.

No creo que a nadie se le ocurra romper el FdT porque es brindarle un triunfo en primera vuelta a Cambiemos.

¿Cuál tendría que ser el rol de Cristina Kirchner?

Cristina tiene la legitimidad política para hacer lo que quiera, por la historia política que tiene. Si quiere ser candidata a presidenta, lo será. No sé si está pensando en las PASO del año que viene.