Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia para Radio Perfil y habló sobre el encuentro que tuvo lugar este fin de semana en el qué se reunieron importantes figuras del radicalismo y gobernadores de varias provincias, como el cordobés Juan Schiaretti. Destacó que lo más importante es lograr acuerdos sobre “políticas” y no sobre candidaturas. Asimismo, remarcó qué al gobierno actual solo está interesado en “echar culpas” y por eso no ve con “optimismo” un futuro a corto plazo.

En términos políticos, ¿qué se cocinó en esa reunión?

El desafío es de qué manera salimos de esta cosa tan loca en la Argentina, de que una reunión de gente que piensa distinto pase a ser algo inédito y novedoso. Eso habla de lo mal que estamos los argentinos. La cuestión es ver de qué manera acordar políticas públicas para que en la Argentina, más allá de los disensos, de las diferente posiciones políticas que tenemos, inclusive los que estábamos en la reunión, podamos trabajar en un proyecto común de país. Eso que pareciera ser el "ABC", hoy en la Argentina no existe y creemos que tenemos que trabajar para eso.

¿Nace algo nuevo?

Lo que sucedió, ¿implica que se está construyendo algo independiente o para ser el puente de reforzar o ampliar a Juntos por el Cambio en esa idea, que decía Horacio Rodríguez Larreta, de que para gobernar no solamente hay que ganar las elecciones sino que hay que conseguir consenso de dos terceras partes de los legisladores?

Sostengo la necesidad de esos acuerdos pero, más que acuerdos políticos son acuerdos de políticas. Parece sutil la diferencia y, no lo es, porque el grave problema nuestro es que a lo máximo que aspiramos es a que dirigentes políticos se pongan de acuerdo. Esto pasó y nos fue mal. La idea es que podemos generar un núcleo duro de ideas. Algo vinculado, por ejemplo, a políticas para bajar la inflación, para combatir contra la pobreza y generar mayor productividad.

Es ponernos de acuerdo sobre la base de políticas, no sobre la base de personas. El antecedente de hace unos años de Alternativa Federal fue un error que cometimos y yo lo asumo, en donde fue más importante la discusión de cuotas de poder y de cuestiones electorales que un proyecto común de nación. Hay que aprender de los errores y hacer algo distinto. Yo no sé si de acá sale una construcción electoral, creo que no, ni siquiera lo hablamos porque la situación de la Argentina en este contexto, esa discusión es casi absurda. Pero si hay que acordar posiciones, probablemente, no sea posible en este tiempo que falta de este gobierno porque es impermeable al diálogo y a los acuerdos, pero esperamos que lo que venga sea mejor.

Anteriormente a Schiaretti se lo percibía más centrado en Córdoba. ¿Lo ves con una vocación nacional distinta a la que tenía hace dos años y medio ?

Yo aclaro que no soy objetivo de él porque tengo un afecto personal. Pero considero que es un hombre que tiene una demostrada capacidad de diálogo, capacidad de gestión y una mirada respecto de lo que necesita la Argentina muy interesante. Creo que en el tiempo que viene tiene que ser uno de los actores importantes del proceso. La Argentina necesita una mirada más federal que la que estamos acostumbrados a ver nosotros en los últimos tiempos.

¿Lo ves como candidato a presidente de una eventual tercera vía? ¿O como candidato a vicepresidente complementando la candidatura de la oposición?

La verdad es que no tengo una opinión formada al respecto, pero sí creo que es un dirigente político a tener en cuenta en el contexto nacional. Si nosotros no empezamos a discutir primero algunas políticas públicas, sobre las que acordemos, o si caemos en la historia de siempre de discutir candidaturas, nos va a ir mal.

Tuviste la oportunidad de conocer muy de cerca a Cristina Kirchner como gobernador y legislador. ¿Cuál es tu visión de cómo derivará este conflicto entre la vicepresidenta y el presidente?

Lamentablemente veo que el gobierno perdió la vocación de transformar la realidad. Es una pena porque todavía falta un año y medio. A corto plazo, respecto de cómo termina esto, no existe en la estructura de la actividad económica argentina elementos que me permitan ser optimista. Pareciera que esto no va a terminar bien, seguirá como está ahora, que es malo, y eso va a ser un deterioro creciente para los argentinos.