Reynaldo Sietecase: "Creo que va a haber un armisticio entre Cristina y Alberto, el Frente no se va a romper"

El escritor, Reynaldo Sietecase, dialogó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil sobre la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Además, reflexionó sobre la posibilidad de construir una tercera vía cómo está el periodismo.

JF: Quería que nos ayudes a entender lo que pasó en Rosario, tu ciudad, donde tenés una comprensión especial. Esto que pasó el fin de semana con Agustín Rossi, que encabezó un acto de tinte albertista, ¿cómo lo interpretás y qué importancia crees que puede llegar a tener?

En una simplificación podríamos titular que "El Chivo fue al rescate", como le dicen a Agustín Rossi, que empieza a constituirse como un personaje clave para Alberto Fernández, no solo por la cercanía de los últimos meses, sino también por lo que significa su predicamento en el peronismo en general y en el kirchnerismo en particular. Es un dato importante porque todo esto se da en marco de una pelea cada vez más fuerte e intensa entre los sectores que responden a Cristina Kirchner y los que están con el albertismo. A partir de este acto, Rossi se convierte en una suerte de sostén para Alberto Fernández, por eso digo que va al rescate. Me parece que está tratando de darle volumen político a una gestión que carece de eso. Incluso, antes del acto del sábado, Rossi salió a respaldar muy fuerte a Martín Guzmán, sabiendo que viene siendo objeto de casi todas las críticas del kirchnerismo e, incluso, corrió muy fuerte el rumor que el presidente Alberto Fernández iba a tomar la decisión de cambiarlo. Además, se planteó la posibilidad de hacer un gran acto en Plaza de Mayo para respaldar a Alberto.

El albertismo reunió a sus referentes en Rosario y pidió unidad camino a 2023

JF: En ese sentido, ¿cómo imaginás que puede evolucionar la disputa entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

Por lo pronto, coincido con vos en la idea de excluir cualquier posibilidad de interrupción del mandato, que es algo que se viene mencionando en los últimos días. En primer lugar, porque las condiciones objetivas no indican que puede haber una crisis económica que se traduzca en crisis política con el adelantamiento de mandato; y además porque gobierna el peronismo, que es algo que también dijo Agustín Rossi, y es difícil imaginar una salida de esta naturaleza. Pero sí creo que no hay posibilidades de ruptura de la coalición, por una cuestión de necesidad extrema. Es decir, a pesar de las diferencias enormes que tienen hacia adentro, la ruptura significaría quedarse sin chances para el 2023. Creo que va a haber un armisticio entre Cristina y Alberto, el Frente no se va a romper. Si el Presidente no lo hizo después de la votación en contra por el acuerdo con el FMI, es difícil imaginarlo a Alberto Fernández haciéndolo ahora.

JF: Aprovechando tu conocimiento sobre Rosario, te consulto por el intendente Pablo Javkin, que participó de la reunión en la casa de Urtubey en la que se podría estar gestando algo nuevo, como podía ser una tercera vía o una coptación para Juntos por el Cambio para tener dos terceras partes de los votos. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que pasó?

Veo que hay movimientos a partir de la crisis que tiene el Gobierno porque, si no tuviese este enfrentamiento tan fuerte, no habría tanto gente buscando algún refugio a futuro. En el caso de Pablo Javkin, es un dirigente que ganó Rosario después de vencer en las primarias al socialismo tradicional y tienen una relación muy difícil. Él está buscando alguna cobertura, habiendo manifestado su intención de ser candidato a gobernador en las próximas elecciones, y cuando dice esto uno se pregunta con quién: parece difícil que sea con el peronismo y eso justifica su presencia en la reunión con otros sectores. No sé el efecto que puede tener ese encuentro, pero me parece que son de esas reuniones que empiezan a suceder pensando a futuro para saber dónde pararse de cara a las próximas elecciones.

El modelo colapsó

JF: Santa Fe es la cuna de una tercera vía, donde se resistió la polarización y el socialismo tiene gran importancia. ¿Se está generando algo allí en ese sentido?

Lo que pasó de novedoso en Santa Fe, a diferencia de lo que pasó en el país, fue la aparición de una tercera fuerza que hizo que el socialismo llegue a gobernar Rosario desde hace 30 años y con la posibilidad de llegar después a la gobernación. Ahora vive una crisis muy fuerte de representatividad y, además, perdió Rosario, que fue un golpe muy fuerte porque se impuso Javkin, que viene de la Coalición Cívica. Él está mucho más cerca del radicalismo, entonces hay que ver si se mantiene el juego de los tres tercios que trajo el socialismo. Además, todas las críticas que se le pueden hacer por el pésimo manejo del tema de la seguridad. Creo que a Santa Fe le hizo bien tener esa alternancia con un modelo austero de conducción política.

JF: Finalmente te pido una reflexión sobre los medios y la grieta...

Yo soy muy crítico sobre cómo estamos ejerciendo la profesión, desde hace años, y creo que hay que reflexionar sobre eso. La verdad dejó de ser importante en Argentina y ese proceso no cesó. Es difícil encontrar medios que, más allá de su posicionamiento político, sean respetuosos de los hechos y marquen su opinión de manera clara. Por estamos en un proceso de reflexión, porque tenemos un compromiso ético mayor que otras profesiones y perdimos parte de esa responsabilidad.