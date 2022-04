Pablo Javkin: “Yo ubico la grieta en la lógica del AMBA"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Pablo Javkin, intendente de Rosario, destacó que las problemáticas que se plantean a nivel nacional están dominadas por la agenda del AMBA. La respuesta que plantea es ir del “interior hacia el centro” para poder superar la grieta y llegar a consensos.

JF: Estamos interesados en dimensionar y significar lo que fue esa reunión de lo que podríamos decir el nuevo centro en la que participaste. Contanos tu visión.

Significa un pasito en la Argentina de encontrar una racionalidad que deberíamos tener en relación a lo que estamos viviendo que es muy grave en muchos aspectos. Hay que entender que se agravan, porque la política ha renunciado a todo tipo de diálogo. Hay dos objetivos fundamentales: uno es entender que no hay país que se desarrolle sin niveles de diálogo básico y que si no se dan, se cae en agravar los problemas a partir de grietas y soluciones autoritarias, algo que también pasa en el mundo. Lo segundo es salir del monopolio de la edición de los problemas del país desde el AMBA, y entender desde lo que se vive a nivel federal. En zonas que son las que hacen un aporte enorme a la generación de riquezas en el país pero que están aisladas del debate político nacional.

Arde la interna por la inflación: Roberto Feletti apuntó a Martín Guzmán y advirtió que "esto se va poner feo"

JF: También Santa Fe puede dar cátedra en el sentido que siempre tuvo una terceridad. Que lamentablemente la grieta se la está consumiendo. Con los años el progresismo fue perdiendo fuerza, al punto de que en la propia Santa Fe, las elecciones terminaron siendo más polarizadas. ¿Vos creés que puede haber un regreso de esa tercera vía que son respetuosas de las formas republicanas y al mismo tiempo una posición de centro izquierda?

Sí, yo provengo de ese espacio, nuestro frente gobierna el 70% de las ciudades de las provincias, y lo debemos sostener. Obviamente en una nueva etapa porque al interior de ese frente han surgido nuevas fuerzas y liderazgos. Pensando a futuro si algo es claro es que para reconstruir el federalismo es fundamental empezar de abajo hacia arriba. Que las fuerzas locales no reproduzcan el esquema nacional de grieta.

JF: Si nos retrotraemos tres años, antes de las elecciones, en aquel momento estaban Urtubey, Sergio Massa y Lavagna. El movimiento que vació a esa tercera via fue que el Frente de Todos copta a Massa y el gobernador de Córdoba no se anima y Lavagna queda en una psocioón minoritaria. Ahora es el medio el que copta las figuras importantes en el caso de Juntos por el Cambio, de el Gobernador de Jujuy. ¿Creés que hay posibilidades de recrear esa tercera via?

Es una consecuencia de la realidad. No nos va bien. Argentina esta en un fracaso pendular durante muchos años en donde el fracaso del que sigue tapa las fallas del anterior. Pero el derrumbe económico, social, monetario, de organización del poder, es cada vez es más notorio. Hay dos caminos: la gente va a inclinarse por el enojo y esa canalización que genera el grito de las opciones de ruptura, o más bien va por una ruptura del circulo de fracaso, pero positiva, creativa, innovadora, institucional, que le ponga contenido al debate, de la economía del conocimiento, el desarrollo inacabable de la argentina. Yo defino la línea del medio por ahí, de lo que podría ser una alquimia electoral. Se tiene que ver al país más desde el lugar que genera las riquezas que desde donde se distribuye.

El mensaje de Máximo Kirchner al Gobierno: "Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión"

JF: ¿Vos decís que la grieta es un fenómeno porteño?

No, es un fenómeno porteño, porque es global. Pero la lógica de la espectacularidad de la discusión pública llevada al extremo, lo rimbombante, levantarse de un lugar, twittear fuerte y usar redes de forma unilateral, con un esquema de adhesión ficticio, yo ubico la grieta en la lógica del AMBA. Nosotros presentamos una ordenanza de prevención de lavado de activos a nivel local. Rosario fue pionera en el país. Es un tema que nos toca mucho como ciudad lo que es el narcotráfico y con la secuela de la violencia. La ordenanza es un aporte, yo no tengo policía, ni jueces, ni fiscales pero tengo el conocimiento. Yo no puedo promover algo así solo. No funcionaria si no logramos que esto sea unánime, de todo el ámbito de las fuerzas políticas.

JF: Vos decis qué para gobernar hace falta consenso. Creo que lo original es que la grieta está exacerbada en el AMBA pero en tu línea prospectiva, en el año próximo ¿creés que no va a estar este sistema político de polarización?

Si el país no encuentra soluciones la foto que hay que sostener es arriesgada. Eso es lo que pasa en el mundo. Eso puede generar se canalice el enojo de una sociedad hablando de todo un sistema unificando. Somos inteligentes y esa acción la tenemos que generar nosotros siendo disruptivos. Creo que hay que ir desde el interior hacia el centro, porque en el interior la realidad está más cerca. Acá falta centro de lo que se discute en la política.