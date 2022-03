Agustín Rossi apuntó a Máximo Kirchner: "En política las decisiones no se toman dentro de un termo"

El Frente de Todos logró este viernes 11 de marzo la media sanción sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados gracias en buena parte a los votos opositores. En medio de la interna oficialista, el exministro de Defensa, Agustín Rossi, se refirió a los legisladores que rechazaron el proyecto económico, como Máximo Kirchner, asegurando que "en política las decisiones no se toman dentro de un termo".

"Tengo mucho afecto por Máximo. Pero nunca en la campaña ni en la gestión se dijo que había que romper con el Fondo Monetario Internacional. Siempre la línea fue acordar en un proceso de negociación", sostuvo Agustín Rossi este viernes en diálogo con Wake Up en Delta 90.3 FM.

"Era un tema importante para nuestro gobierno, para el país. Y un grupo de compañeros liderado por Máximo decidió mostrar sus diferencias, sus disidencias. Es feo votar en forma distinta con compañeros que uno tiene un afecto entrañable", añadió el santafesino.

Máximo Kirchner, uno de los legisladores del Frente de Todos que no votaron a favor del proyecto.

Rossi destacó que la ruptura con el Fondo "es una decisión política. Y nunca se le dijo eso al pueblo. Desde el punto de vista técnico es la mejor negociación que ha conseguido un país en los últimos años, no tiene reforma laboral, no tiene reforma previsional, tiene cuatro años de plazo sin pagar un peso", señaló el exministro, quien remarcó que "en política las decisiones no se toman dentro de un termo. Hay un entorno, con un contorno, y en función de eso uno toma decisiones".

Consultado sobre si, en caso de haber formado parte del cuerpo legislativo hubiera acompañado el proyecto con voto positivo, el exministro destacó: "Hubiera votado a favor, estoy convencido de que este es el único camino posible".

Agustín Rossi: "No hay unanimidad en el tratamiento con el acuerdo con el FMI pero Germán Martínez logrará el consenso"

A Alberto Fernández "lo pone en un lugar de respeto"

Consultado en términos generales por el logro del oficialismo al obtener la media sanción en Diputados y girar el proyecto al Senado, Agustín Rossi afirmó: "La aprobación del acuerdo con más de 200 votos es un aval parlamentario muy importante a este Gobierno y al Presidente en medio de esta renegociación, en una situación que no generamos nosotros, sino Mauricio Macri en 2018. Esto lo pone (a Alberto Fernández) en un lugar de mucho respeto por las instituciones".

Además, el exfuncionario aseguró que apoya al gobierno y que mantiene conversaciones seguidas y un buen trato con Alberto Fernández, aunque hoy le toca "aportar desde el llano". "El mismo se puso como condicionamiento que el acuerdo con el FMI iba a ir al Congreso, y en 2018 lo trataron ellos solos cuando nosotros pedimos que se trate en el Congreso", agregó.

"Nosotros partimos de un Memorándum de Macri y Dujovne de 2018, donde se implicaba reforma laboral, reforma previsional,, privatización de empresas públicas, entonces desde ese lugar a este lugar hay que saber de dónde partiste para poder calificarlo", concluyó Rossi.

MM/ff