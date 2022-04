Juan José Aranguren: "Es falso que se redujo la producción de gas con Macri, creció al 4% anual"

El exministro de Energía, Juan José Aranguren, dialogó con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil y criticó la actual gestión por la demora en el gasoducto de Vaca Muerta. Además, respondió a los comentarios negativos sobre la administración de Mauricio Macri.

La situación del aumento del precio de las materias primas energéticas, ¿puede generar una gran oportunidad para Argentina y la explotación de Vaca Muerta?

Un país que tiene recursos energéticos se ve favorecido, no solo por un escenario de precios altos como tenemos hoy, sino porque puede afrontar el desarrollo de su economía. Tal vez, esta situación que estamos experimentando nos debería llamar a la reflexión para poder aplicar políticas en el sector energético que trasciendan a distintas administraciones y puedan sostenerse en el tiempo. De no lograrlo, esos recursos no van a poder ser extraídos y, por lo tanto, su riqueza no va a ser producida.

En el caso concreto de Vaca Muerta, el gas y la polémica que se generó alrededor de la falta de inversión en el transporte para poder explotarla de otra manera, ¿por qué no está hecho el gasoducto?

Con respecto al aporte de Vaca Muerta, el 50% de la demanda interna de gas natural proviene de ahí, al igual que el 35% de la demanda de petróleo. Es decir, que si no hubiésemos desarrollado la explotación de la roca formadora de Vaca Muerta, hoy tendríamos una situación mucho más preocupante de la que realmente tenemos.

Lo que sí nos podemos estar lamentando, es que no tengamos las obras de infraestructura para poder evacuar toda la producción de Vaca Muerta, en particular en invierno, para evitar las cuantiosas importaciones que tenemos que hacer, que pegan en la línea de flotación de la economía de la Argentina. Yo también me pregunto por qué no se hizo, aunque la decisión de comenzar con esta obra se tomó recién ahora.

Además, lo que hice fue recordarle al secretario de Energía que en julio del 2019, durante la gestión de Macri, se lanzó una licitación pública, nacional e internacional para una licencia de transporte que podía evacuar el gas que se estaba produciendo adicionalmente en Vaca Muerta. Ahí se empezó un proceso de inestabilidad económica con el resultado de las PASO, los oferentes pidieron prórroga para presentar las ofertas, la nueva administración no hizo nada y el actual secretario de Energía derogó esa resolución a través de otra.

Pensamos que de inmediato iban a sacar otra, pero esperaron 14 meses y recién en febrero de este año se le otorgó en forma directa, a una empresa pública, la concesión de este gasoducto, a partir de la cual se podrá evacuar la producción de Vaca Muerta. Por lo tanto, el actual Gobierno se tomó 26 meses para empezar a construir el gasoducto Vaca Muerta.

¿Por qué cree que no se hizo antes?

Porque antes no teníamos el gas. En marzo del 2017 reordenamos el esquema tarifario, se emitió una resolución para incentivar la producción de gas natural y fue así como en el 2018 la producción de gas natural empezó a aumentar. Es en ese momento que uno se pregunta por qué no fueron en paralelo con el incentivo a la producción. Pero no sabíamos cuántas empresas se iban a adherir y teníamos que verificar en la práctica que iba a ser exitosa.

Entonces, haber tomado la decisión de empezar a construir un gasoducto cuando no se sabía si se iba a obtener el gas, hubiese sido un mal uso de la función pública. Pero vuelvo a insistir en algo que me llama la atención de los dichos del secretario de Energía, porque menciona que la gestión de Macri redujo la producción de gas natural a un ritmo del 8% anual, durante su administración.

Si eso hubiese sido cierto, no podría endilgarnos que no se construyó un gasoducto porque la producción de gas estaba en disminución. Entonces, es falso que se redujo la producción de gas con Macri, creció al 4% anual y recién se tomó la decisión de construir el gasoducto cuando se certificó la capacidad de producir más gas natural de Vaca Muerta. Esta gestión la derogó y esperó 14 meses para retomar el proyecto.

Una reflexión final sobre alguien que viene de la actividad privada y pasa a la función pública. ¿Qué sabor le queda de su experiencia y puede trasmitirle a otras personas que están en la misma situación?

Fue una experiencia muy importante en lo profesional, habiendo dedicado 37 años al sector energético, y es muy relevante para cualquier persona que trabaja en el sector privado, tener la oportunidad de conocer cuáles son las restricciones, las responsabilidades de administrar recursos públicos y dotar a la administración pública de una dinámica de trabajo que solo se ve en el sector privado. Lo único amargo de mi experiencia fue haberme ido, pero estoy convencido de que muchas más personas tienen que involucrarse en la administración pública, volcando su experiencia, su conocimiento y la capacidad de hacer cosas tratando de mejorar la comunicación.