Eduardo Feinmann y Lilia Lemoine, la militante del diputado Javier Milei que llamó "tanque australiano de medialunas" a la legisladora Ofelia Fernández, se cruzaron al aire en la mañana de este miércoles 2 de noviembre.

"¿Usted dijo que Ofelia Fernández es un tanque australiano de medialunas?", comenzó Feinmann en el aire de Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre). "Pero dentro de un contexto en el cual estaba diciendo que no había que insultar a la gente", contestó Lemoine, que en el día de ayer le aclaró sus dichos a PERFIL.

"Es que no hay contexto", insistió el conductor. "Eduardo yo se que es creación tuya Ofelia, vos la pusiste ahí", continuó la seguidora libertaria. "Yo no, perdón. Yo no puse a nadie, yo no pongo a nadie, yo no creo en nadie", dijo el conductor. "Le diste vidriera", retrucó Lemoine. "No, vidriera no, tomaba los colegios y había que mostrar la barbaridad que hacían", insistió el periodista.

La referencia retrocede años atrás cuando Fernández encabezaba las protestas de los estudiantes del colegio Carlos Pellegrini y Feinmann la entrevistaba al aire cuestionando sus métodos. La situación se repitió en diversas oportunidades y generó una rivalidad entre las posturas de ambos.

Lilia Lemoine

"Y te burlabas de ella en su cara sabiendo que era una chica adolescente", continuó Lemoine, cuestionando las formas de Feinmann. "Yo lo que le pido a los periodistas es que busquen la verdad, no los quince segundos que se vieron", dijo sobre el video donde llama "tanque de medialunas" a la legisladora.

"La verdad es que usted le dijo tanque de medialunas", insistió el periodista. "Bueno ponele, ponele", dijo la militante. El conductor cerró la disputa. "Ah bueno, entonces sí".

VIDEO: El polémico chiste de Eduardo Feinmann a un niño autista

Los dichos de Lilia Lemoine y la respuesta de Ofelia Fernández

El fin de semana el usuario de Twitter @AlberdianoArg compartió un video de 20 segundos donde se observa a Lemoine calificar a Fernández como "tanque australiano de medialunas".

En el video original que dura casi 40 minutos se la escucha exponer frente a militantes libertarios de Corrientes, Chaco y Misiones: "No podemos ser ni violentos ni agresivos ni tratar de utilizar anónimos. ¿Está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández? Sí, si, porque es un clásico y los clásicos son clásicos", sostuvo. Y agregó: "Nunca en las redes sociales digan algo amenazante".

La seguidora de Milei le dijo a este medio que se trató de un comentario "políticamente incorrecto".

Ofelia Fernández eligió su cuenta de Twitter para responder los agravios: "Amo que hagan CLASES para bardear en Twitter", expresó.

“Piquetera de colegios” y “el tío facho”: los cruces entre Ofelia Fernández y Eduardo Feinmann

La relación de Ofelia Fernández con "el tío facho" Eduardo Feinmann

El vínculo entre la ahora legisladora por el Frente de Todos y el conductor de Radio Mitre se remonta a 2017, cuando Ofelia Fernández encabezaba las tomas del colegio Carlos Pellegrini y Eduardo Feinmann cuestionaba sus métodos al aire. Con el tiempo, según confesó ella misma, comenzaron a tener una relación de "cariño" aunque con cruces por la difusión de información falsa.

“Eduardo en el colegio, no tuve tanta cosa personal. Después yo voy en el debate y ahí él era el mediador. El enfrentamiento pasa a ser sin encuentro, es dedicándome programas enteros en campaña. Haciendo rating”, contó Fernández en una entrevista reciente con Tomás Rebord en El Método.

“Feinmann fue el primer periodista que difundió una fake news, en la que involucraron a mi mamá con una causa de corrupción. Ahí lo empecé a odiar en serio, donde dejó de darme gracia", narró la legisladora.

"Asumí que es un tipo difícil y aprovecho las oportunidades para decirle lo que pienso", agregó. Y resumió: “Es como el tío facho”.

GI/ff