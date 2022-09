Ofelia Fernández: “Acuña es ministra de Educación, no panelista de Jony Viale"

Mientras 14 escuelas de las Ciudad de Buenos Aires continúan tomadas, el debate se recrudece y la legisladora porteña Ofelia Fernández sube la apuesta en sus argumentos, parándose en el extremo opuesto de Soledad Acuña. “Acuña es ministra de Educación, no panelista de Jony Viale. Tiene que discutir su modelo educativo”, cuestionó.

“Larreta tiene ganas de mostrar que también puede tener una Bullrich", apuntó la legisladora del Frente de Todos haciendo referencia a la postura más dura que expresa Acuña dentro del larretismo. En diálogo con “Ahora dicen” en Futurock, Fernández criticó: “Si cortás la luz en el Acosta, humanamente sos un sorete. Tenés que tener un sentido mínimo de pedagogía”.

“Lo grave de que sólo protejan un temperamento electoral es que en el medio se cargan la educación. No pueden gobernar así es un papelón”, dijo la legisladora de 22 años. Además, agregó que el gobierno porteño está demostrando su “inoperancia”.

“Soledad Acuña no me parece la villana de la película, me parece la vaga de la película”, sostuvo en referencia a que no genera instancias de diálogo. “No mandes a la policía a la casa de los padres a resolver un conflicto que tenés que resolver vos”, indicó.

Catarata de denuncias contra la toma de las escuelas: la criminalización de la protesta



"Yo no creo que Acuña sea la mala de la película, creo que Larreta tiene ganas de mostrar que también puede tener una Bullrich", evaluó. “Acuña es ministra de Educación, no panelista de Jony Viale. Tiene que discutir su modelo educativo”, subrayó.

“Para mí si querés hacerte la incorrecta, la radicalizada, anda y decí ‘miren es mi modelo educativo, ustedes comen esta porquería, es mi modelo educativo, no va a parar el recorte presupuestario, en mi modelo educativo no pongo guita en infraestructura escolar, eso me parece que sería de incorrecta y de osada”, evaluó Fernández.

“La toma es una forma de organización y de protesta que existe desde 1796 en nuestro territorio”, aclaró. Según la legisladora, la postura de la Ciudad tiene que ver con demarcarse de cara a las elecciones del año que viene.



RB/fl