La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, le respondió este viernes 30 de septiembre a la legisladora porteña Ofelia Fernández que la había cuestionado en medio de las tomas de escuelas. "Me da mucha pena, propone cosas para la tribuna", expresó la funcionaria.

"Ofelia es una chica muy jovencita que asumió responsabilidades muy grandes de muy joven. Me da mucha pena que esto es la representación y la democracia. Ella aprendió a llevarse puesto al otro para imponer su mirada", comenzó su respuesta la ministra al ser entrevistada por Luis Novaresio en su programa +Entrevistas que se emite por LN+.

En esa línea, siguió: "Me da pena, ella debería tener una mirada que busque paz, orden social. Al ser una voz joven debería hablar de futuro, trabajo y no de tomar escuelas. Me da pena lo que pudo aprender hasta acá. Espero que cuando vaya creciendo aprenda que la democracia es mucho más que gritar".

Luego, cuando el conductor le preguntó por un proyecto de Ofelia Fernández para que cooperativas armen las viandas escolares, Acuña manifestó: "Hay desconocimiento absoluta de la gestión pública. Es impensable que una cooperativa pueda brindar la cantidad de raciones en el tiempo, forma y criterios de seguridad bromatológicas para niños. Ni siquiera es un negocio".

"Me da pena que la lleven a una dirigente social tan joven a cometer errores tan grandes. Eso habla de alguien que nunca entendió lo que es el Estado, subestima el poder de organización que se requiere, proponen cosas para la tribuna. Quedan mejor con sus organizaciones sociales, pero es impracticable", sentenció la funcionaria.

Ofelia Fernández y Soledad Acuña.

La crítica de Ofelia Fernández a Soledad Acuña

La legisladora porteña había apuntado contra la ministra de Educación de la Ciudad: "Acuña ofrece denuncias a los padres, ninguneos a los estudiantes, policías apretando, pero 0 respuestas a los problemas que le plantean: ni a las viandas basura, ni a los techos que se caen, ni nada. Sos ministra de educación hermana, resolvé algo o hacete panelista".

La funcionaria también habló al principio de la entrevista sobre las tomas de colegios. "Las tomas son medidas violentas que cortan el derecho a la educación. En democracia es una medida sin sentido".

"Hay muchos actores políticos detrás, y cada vez se suman más. La Cámpora es uno de los principales. Creo que son coletazos últimos de un modelo acabado. Es una forma minoritaria de expresar una necesidad de ser vistos", subrayó.

Cómo son las viandas escolares

Por otro lado, uno de los reclamos de los estudiantes es sobre las viandas escolares, a lo que Soledad Acuña explicó: "En jardín y en primaria, todos los chicos tienen un desayuno universal. En el almuerzo, aquellas familias que tienen una necesidad socioeconómica y necesitan que se les de el almuerzo en la escuela porque no pueden pagarlo, solicitan una beca y reciben el almuerzo".

"Luego en el nivel secundario, no tiene almuerzo porque la mayoría es de jornada simple de 4 horas. Ahí, las familias que piden beca solicitan el refuerzo nutricional. A eso le llaman vianda. Puede ser una barrita de cereal o una fruta, un sándwich y una fruta. No reemplaza a una comida, no reemplazamos un almuerzo con un sándwich", continuó.

Toma de colegios.

Asimismo, Novaresio le preguntó cómo eran los desayunos y almuerzos. "Desayuno: hay yogurt, todos los días hay frutas, galletitas de avena, barritas de cereal, depende del día y la estación, también depende de la edad", dijo Acuña que agregó: "Almuerzo: pescado, carne vacuna, carne de cerdo, guisos, pastas, tortillas de verdura, pastel de carne".

"Todo está controlado por un grupo de nutricionistas. Y se respete la ley de de Educación saludable que regula hasta las calorías que tienen que comer los chicos", aseguró.

Y continuó: "Entre todos los niveles, hay 750 mil estudiantes. El 95% de los alumnos de primaria tienen beca alimentaria. Es casi universal. Son 250 mil raciones por día. En la solicitud de becas se analiza el nivel de ingresos de la familia para ver si efectivamente les corresponde".

"Con 250 mil raciones por día, si habría comida en mal estado, estaría en todas las redes sociales y fotos por todos lados, eso no sucede", concluyó.

