Soledad Acuña: "Hay dirigentes kirchneristas alentando las tomas de las escuelas"

La ministra de educación porteña, Soledad Acuña, explicó los motivos de la denuncia penal realizar hacia los padres de los estudiantes que decidieron tomar las escuelas y cómo fue el actuar del Ministerio en el último tiempo. Por otro lado, no le tembló el pulso y acusó al oficialismo diciendo que "hay dirigentes kirchneristas alentando las tomas de las escuelas" en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué tomaste la decisión de iniciar una denuncia penal contra los padres?

Desde la semana pasada nos enteramos que había varias escuelas donde los centros de estudiantes se están movilizando medidas de fuerza como la toma de las instituciones educativas. Empezó a circular un manual sobre cómo hacer el procedimiento de la toma y debían organizarse los estudiantes.

Eran aproximadamente 15 escuelas la semana pasada. Hablamos con las autoridades para entender por qué se iba a tomar una medida de fuerza y tratar de entender el por qué del malestar de los estudiantes, algo que no es claro porque no son precisas las consignas que están hoy en día en pos de los chicos.

Lo que si es claro es la participación del kirchnerismo atrás de estas movilizaciones porque hay dirigentes kirchneristas alentando las tomas de las escuelas.

Cuando hay una toma se inician procedimientos que tienen que darse porque es un edificio público que no está preparado para dormir y donde no queda cuidado adulto y solamente están los estudiantes. Por eso decidimos armar unas pautas de conducta que incluyen la responsabilización de las familias que apoyan y acompañan las situaciones de toma.

Está en riesgo lo que los porteños a través de sus impuestos invierten en cada una de estas escuelas, pero por otro lado es porque apostamos a un modelo de educación y sociedad que tiene límites y un lugar en el que nuestros hijos les transmitimos una mirada del futuro a través de lo que se puede y lo que no en una convivencia democrática y entendemos que hay cuando los límites se cruzan, hay consecuencias.

Los padres también tienen que hacerse cargo por lo que generan, no solo por el modelo de educación que les brindan a los hijos, sino por lo que causan como consecuencia para el resto de la sociedad en términos de costos patrimoniales y riesgos que pueda haber sobre los chicos.

Queda claro que las demandas parecen ser multicausales y unidas pueden no tener mucho que ver con la otra, pero me gustaría repasar una por una y que pudieras responder a cada una de ellas. Una es que había prácticas laborales no asalariadas de los alumnos.

Hace cinco años presentamos una reforma de la escuela secundaria que llamamos 'Secundaria del futuro' que tenía que ver con una distinta forma de enseñar a chicos que se tienen que preparar para un mundo laboral totalmente cambiante. Este programa tenía contemplado hacer prácticas en ambientes laborales o productivos que podrían ser públicos, privados o del mundo académico, donde los chicos interactuaran y aprendieran habilidades del mundo adulto, en el último año de la secundaria.

Este año comenzaron esas prácticas educativas dentro de ambientes laborales, las cuales son aproximaciones al mundo del trabajo. Ya pasaron más de 10 mil chicos durante este año por distintas espacios de empresas, públicos y de universidades formándose.

Ahora estudiantes, que son pocos, se están manifestando en contra, entendiendo que eso es trabajo no rentado y no visibilizando que es parte de su formación para el mundo adulto que están empezando a transitar, luego de la educación obligatoria.

Otro punto es que marcan que las viandas que reciben del Gobierno porteño son de baja calidad y que hace más de 10 años que se mantiene la concesión con la misma empresa.

Hay que aclarar que los jardines y las primarias tienen desayuno universal. independientemente de la necesidad socioeconómica de la familia. El almuerzo lo tienen aquellas escuelas que tienen jornada completa o extendida. Es por beca, es decir, las familias que no pueden pagar la comida de los hijos pueden pedir una y eso es subsidiado por el Estado.

En el caso de las secundarias, como la mayoría son de jornada simple no tienen comedores ni almuerzo, pero aquellos chicos que requieren un refuerzo nutricional porque están en una situación de vulnerabilidad social y económica pueden solicitar este refuerzo mediante la beca. Se les da una vianda, que no reemplaza una comida, es un refuerzo que puede costar de una barrita de cereal, etc.

La escuela tiene que dar la intervención al Ministerio de Desarrollo para que hagan una mirada integral de esta familia, hay subsidio y transferencia de ingresos y alimenticia para las situaciones de vulnerabilidad. No es una política que haga el Ministerio de Educación, sino que mientras los chicos estén en la espera aquellos que los necesitan reciben el almuerzo o el refuerzo nutricional.

Otras críticas se relacionan con el estado de las instalaciones y con que los maestros tendrán que trabajar más días el año próximo sin una remuneración.

El primero es una demanda del primer colegio que tomaron que es el Mariano Acosta, donde en el 2020 hicimos nuevos todos los baños porque estaban destrozados por propio accionar de los estudiantes. También firmamos un acuerdo de cuidado y compromiso del patrimonio que es de todos.

Hoy, después de un año de haberlos hechos todos nuevos, están nuevamente vandalizados por los estudiantes, tenemos registro de esto, por lo cual no estamos en una situación de ausencia en un estado de términos de mantenimiento edilicio, sino que ante un acto de vandalismo y descontrol por parte de las autoridades que no pudieron resguardar el comportamiento de los estudiantes.

Con respecto a los días es una demanda que inició el sindicato que es porque para nosotros garantizar un calendario extendido post pandemia, en donde dijimos que hay que recuperar los contenidos y los saberes perdidos, necesitamos generar más escuelas y más horas. Lo que hicimos fueron borrar las jornadas de capacitación durante la semana y tres de ellas pasarlas a los sábados, remuneradas por supuesto. Los chicos necesitan recuperar clases para tener oportunidades.

