El Gobierno porteño comunicó que denunciará penalmente a los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Advirtieron que los padres deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares.

En ese sentido, adelantaron que se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela.

La toma en el colegio Mariano Acosta.

“Estamos denunciando penalmente a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se tomaron”, afirmó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en diálogo con LN+.

“Hay menores de edad en un edificio público con adultos que desconocemos. Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí. En el 2018 hubo 40 familias que fueron procesadas en la justicia porque esto es un delito”, agregó Acuña.

La ministra también se refirió a qué pasará con los jóvenes que toman las escuelas: “Van a tener que recuperar cada día de clases que pierden, dejan de tener la posibilidad de participar de otras prácticas educativas, otras series estudiantiles y salidas pedagógicas; pierden todo ese tipo de beneficios; y obviamente, al perder días de clases, pierden oportunidades de aprender e instancias de recuperación”.

“No soy una ministra que no dialoga, lo que no voy a hacer es aceptar la violencia y la coacción a través de una toma. No vamos a dialogar con estudiantes que estén tomando escuelas. Tuvimos la oportunidad de dialogar todo este tiempo y se negaron. Lo que es claro es que empiezan a regir otras reglas del juego”.

En el caso del Mariano Acosta, ya fueron demandados 8 adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma.

