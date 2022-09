La toma del colegio Mariano Acosta, que comenzó el pasado viernes, continuará al menos la tarde de este lunes 26 de septiembtre. Los centros de estudiantes evalúan nuevas protestas que podrían extenderse a otras escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

A las 17 de hoy, los alumnos llevarán a cabo “una asamblea para discutir qué otras medidas vamos a tomar”, explicó Kianara Ledo, miembro del centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior (E.N.S. 2) Mariano Acosta a Telam.

Kianara comentó además que, desde hace unas tres semanas, los estudiantes coordinan y llevan a cabo distintas medidas en pos de visibilizar sus reclamos. “Primero nos movilizamos, después elevamos una carta a la ministra Soledad Acuña explicándole todos los reclamos de la comunidad educativa: falencias edilicias, falta de viandas, reformas inconsultas que tomaron, secundaria del futuro y como nos marginan de las decisiones que se toman en nuestros colegios”, explicó.

Según los estudiantes, la toma del establecimiento se da como una medida de reclamo por el mantenimiento del edificio, mejoras en las viandas escolares y en contra de la implementación de las prácticas profesionales para alumnos de quinto año.

La decisión se votó por mayoría el viernes y desde entonces los estudiantes permanecen en el colegio a la espera de una reunión con las autoridades de la cartera de Educación. Además, los representantes del Centro de Estudiantes denunciaron que una persona externa a la institución ingresó y cortó el suministro eléctrico para sabotear la ocupación.

Carteles en la puerta de la escuela

Después de que se confirmara la decisión de tomar el colegio, la ministra de Educación porteña Soledad Acuña expresó desde sus redes sociales que “El populismo lo único que busca es hacer daño. Baja línea dentro de las aulas, impone su ideología e incentiva conductas violentas como la toma de escuelas”.

Además, dijo “Los alumnos no tienen que ser rehenes dentro del juego político” y opinó que la medida de fuerza tiene que ver con “un grupo de estudiantes de la escuela Mariano Acosta, que decidió tomar la escuela por intereses claramente partidarios”.

Por su parte, Julio Pascuarelli, vicerrector de la institución dijo: “Tenemos severas situaciones de riesgo por la falta de arreglos, docentes y estudiantes lastimados porque no hay mantenimiento en la escuela, nos reunimos a principio de año con la empresa a cargo, pero tardan demasiado, no hay mantenimiento de electricidad y no tenemos informe de cimientos”.

A pesar de ello, opinó que “hay que encontrar otras formas de protesta”. Además, en respuesta a las declaraciones de la ministra de Educación, el funcionario explicó que los estudiantes “no están influenciados por el Kirchnerismo, se nos caen las puertas, los vidrios y los chicos reciben viandas que no son suficientes para jornadas extendidas de tres días de 8 a 19 horas”.

Hoy se llevarán a cabo asambleas en varias escuelas porteñas en las que se sometería a votación la decisión de adherir a la toma de colegios que inició el pasado viernes el colegio Mariano Acosta.

Julio Pascuarelli denunció amenazas

El vicerrector del Colegio Mariano Acosta realizó declaraciones en el programa La García, por AM 750 esta mañana. Allí, el funcionario señaló que desde el día de la toma, tanto él como algunos familiares de los estudiantes que están en la toma recibieron amenazas. "El cuerpo directivo está amenazado, han existido amenazas telefónicas a las familias de los estudiantes. A mí también me han amenazado, hay mensajes extorsivos".

Estudiantes denuncian que les cortaron la luz para sabotear la toma

Pascuarelli también dijo: "No estamos de acuerdo con la toma, estamos de acuerdo con que los chicos tienen que tener clases pero, ¿de qué manera?, ¿en qué condiciones? ¿Con aulas con frío, sin luz, con baños que se rompen constantemente, paredes con humedad y con vidrios que se caen y no tienen protección?, ¿Cuál es el estado en el que quieren que estudien?".

Además, agregó: "Esto se soluciona muy rápidamente: que la ministra Soledad Acuña venga a recorrer el Mariano Acosta, para que vea el estado edilicio en el que nos encontramos, la calidad y cantidad de viandas, entre otras cosas. Todos nuestros reclamos que la escuela realiza están en expedientes".

MAR / ff