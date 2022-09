El gremio UTE-CTERA lleva adelante un paro de 24 horas este jueves 22 de septiembre, en protesta por las jornadas de capacitación que asignó el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires durante los sábados. “Estos sindicatos militaron las escuelas cerradas durante dos años”, los cuestionó Soledad Acuña, titular de la cartera educativa porteña.

“Estamos siendo hostigados e intentando ser disciplinados por una política marketinera que lo único que busca es posicionar a Larreta en su carrera presidencial utilizando la educación como un slogan de campaña sin efectivamente dar una sola respuesta a las cosas que pasan adentro de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires”, manifestó esta mañana la secretaria de comunicación del gremio, Paula Galigniana.

Molestos porque el gobierno porteño les pide que trabajen el fin de semana, más allá de que les permite sumar puntos y cobrar el día, la gremialista agregó: “Un feriado al que el gobierno minimiza y pone en las mismas condiciones como si hubiera sido un día no laborable por condiciones climáticas, cuando se trató del intento de asesinato de la vicepresidenta”.

Protesta del gremio UTE-CTERA

El formato adoptado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires exige que sean tres sábados de capacitación, pero desde el gremio entienden que no fueron sumados a la mesa de decisión de la medida. “Rodríguez Larreta pretende que nosotros trabajemos un sábado. Las condiciones de trabajo no dicen eso”, sostuvo en diálogo radial con AM 990 Galigniana.

Sobre la continuidad de la protesta, adelantó: “Vamos a seguir resistiendo y exigiendo las condiciones de trabajo y de enseñar y aprender que necesitan las escuelas. Y vamos a seguir exigiéndole al gobierno de la Ciudad que deje de hacer política con nuestro trabajo, con los chicos y con la educación, y que se siente con los trabajadores, con los padres y con los estudiantes”.

La gremialista arremetió contra la política educativa del Jefe de Gobierno alegando que desinvierte en el área y "deja a 55 mil chicos sin vacantes dentro de las escuelas" sin arreglar edificios ni garantizar la cantidad de docentes. Desde el gremio anunciaron la puesta en marcha de "semaforazos" y clases públicas en Acoyte y Rivadavia, además de una caravana que viajará desde Varela y Cruz hasta La Rioja y Caseros.

La dura respuesta de Soledad Acuña a los docentes de UTE-CTERA

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó al gremio por el paro y aseguró: “Estos sindicatos militaron las escuelas cerradas durante dos años”.

Además, los acuso de negarse al "avance y al progreso" que impulsan desde su cartera, ya que la jornada de paro hace que los alumnos pierdan el día.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña

También comparó lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, donde también se puso el sábado como día de realización de las capacitaciones. En diálogo con con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio expresó: “En provincia de Buenos Aires Baradel no reclama que sus docentes reciban capacitación”, se quejó, agregando que "los docentes no reciben horas de formación mientras están trabajando”.

Luego manifestó que el paro se da "porque los queremos capacitar 3 sábados a lo largo del año”, y acusó a los gremios de tapar "la crisis educativa a nivel nacional”.

