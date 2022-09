Sabrina Ajmechet: "Es bueno para la democracia argentina que no compremos buzones"

La diputada de Juntos por el Cambio, Sabrina Ajmechet, explicó cuestiones relacionadas a su nota en el medio Seúl y tildó de incapaz al kirchnerismo. Por otro lado, pidió mayor claridad en la investigación sobre el atentado a la vicepresidenta, el cual también repudió. "Es bueno para la democracia argentina que no compremos buzones", aseveró en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Le quería consultar sobre su artículo en Seúl. ¿Por qué piensa que el relato kirchnerista se está acabando? ¿Por qué cree que tratan de resucitarlo? ¿Pueden hacerlo con el discurso del odio?

El kirchnerismo tiene esta maquinita en la que construyen relatos que están bastante prefabricados dentro de los paradigmas del populismo. Hay en su cabeza una idea de que hay buenos y malos. El intento de magnicidio hizo que comenzara a funcionar. No solo recayó en que bajen la forma de manejar el tema en los medios oficialistas, sino que también en las escuelas.

Pusieron en juego la idea de los discursos del odio y la regularización de las redes sociales. Los discursos del odio no son algo concreto, sino que es una forma de llamar para no escuchar lo que no se quiere escuchar. Debemos defender la libertad de expresión y plantear una regulación de lo que se puede decir y lo que no va en contra de esto.

Responde a la enorme crisis económica que está sufriendo el país y la absoluta falta de capacidad de respuesta que tiene el kirchnerismo para salir de esto. Esta vez, la sociedad no le creyó, como sí lo hizo en años anteriores.

Lo que está fracasando es la realidad.

Sí. Lo que está fracasando es la política del Gobierno.

¿Es una buena señal que gran parte de la sociedad crea que es armado lo de Fernando Sabag Montiel?

Es una buena señal. Además de tener pruebas, la buena noticia es que no se llegue a saber y consolidar una narrativa de los hechos sin que medie un proceso de investigación en el medio, la cual no debe ser construida desde la política.

Todos nosotros vimos la acción violenta y repudiable que vivió Cristina Kirchner, pero también tenemos muchas preguntas sobre el operativo de seguridad y qué pasó con el celular, entre otras cosas. Es el cúmulo de esas situaciones lo que hace que la mayoría de los argentinos (65%) no cree que lo que sucedió fuera un intento de asesinato.

Me cuesta creer que una persona con tu formación plantee lo que estás planteando. ¿Es buena señal que la gente crea que es un montaje? O sea, que el atentado lo armó el propio kirchnerismo.

Estoy segura de que es bueno que el Gobierno no le digan qué y cómo pensar, es un avance a la democracia la cual le dio muchos logros a la Argentina, pero también tiene un montón de deudas económicas, seguridad social y sobre las libertades.

Que estemos ante una sociedad, que no esté dispuesta a que el oficialismo le dé una interpretación cerrada de hechos, que todavía hace explicar, es bueno para la democracia. Es interesante que la sociedad sea crítica y que tenga la posibilidad de hacerse sus propias preguntas.

Pero acá no se hacen sus preguntas.

Eso es una encuesta. Que la sociedad no compre discursos prefabricados nos da madurez.

Lo que vos expresás es que es una buena señal que seis de cada diez argentinos crean que fue un montaje. Esto no es ciencia, no es pensamiento crítico. Creer que es armado por el kirchnerismo cuando la propia Capuchetti que es nombrada por Macri. Parece un sesgo.

Es interesante que nos demos cuenta cuál es la sensación de la gente. A mi me importan los argentinos que no llegan a fin de mes, que ven que sus hijos encuentran una salida yéndose del país. Es fundamental saber cómo lo percibe la sociedad, no yo.

Están preocupados porque deben plata y tienen varios trabajos y no les alcanza. Es bueno para la democracia argentina que no compremos buzones y tengamos pensamientos críticos y libertad.

Las opiniones de periodistas y políticos son importantes, pero es la minoría, a mi me importa lo que dice la mayoría de los argentinos, que es parte de mi función.

No se le puede devolver con lo mismo que es lo que nos dejó Raúl Alfonsín. Hoy en día devolver de la misma manera, es decir, voy a creer lo que yo quiero sin importar las evidencias que existen y la Justicia presente, voy a considerar que lo crearon los propios kirchneristas para victimizar a Cristina es lo mismo y no me parece saludable ni en un sentido ni en el otro.

Simplemente quiero diferenciar lo que dice una encuesta de lo que piensan el 65% de los argentinos, que me parece excelente, que piensen lo que quieran. Me preocuparía que no tengan la libertad para pensar.

La diferencia que hago es sobre qué cosas decimos los políticos. En la actualidad, no recuerdo a ninguno de la oposición diciendo barbaridades como dijo Luis D'Elia sobre Macri y su familia. Cuando uno habla de que el problema está en ambos lados, está bien ver qué es lo que hacen los políticos de cada lado.

En cuanto a la sociedad, quiero que opine con total libertad, creo que los políticos debemos asegurar eso.

