Javier Milei, diputado nacional por La Libertad Avanza, se definió como "el verdadero opositor del Gobierno" y sostuvo que aquellos dirigentes que buscan aprobar una "ley contra el odio" ya han manifestado abiertamente que lo van a "perseguir". "Lo hacen sin tapujos", expresó.

El economista rechazó el discurso que dio Alberto Fernández en la Universidad The New School, en el marco de su gira por Estados Unidos, donde el presidente sostuvo que "las derechas promueven el odio y la violencia". En ese sentido, Milei afirmó que "todo lo que no valide lo que ellos dicen lo consideran odio".

"Algunas de las personas que están en la comitiva y son los impulsores de la ley del odio directamente me nombran", comentó el legislador en declaraciones al programa Esta Mañana, por Radio Rivadavia. Están señalando abiertamente que al que van a perseguir es a mí, porque en el fondo soy el verdadero opositor", agregó.

Además, el dirigente libertario describió que no tiene ningún tipo de complicidad con el Frente de Todos. "No les voto ninguna ley, soy absolutamente inflexible con ellos y los critico donde verdaderamente les duele". Según él, este es el motivo que molesta al oficialismo y "entonces avanzan con falacias".

Durante la entrevista, el diputado analizó que normativas como estas afectarían a la libertad de expresión y se utilizan para "acallar" a aquellas personas que piensan distinto al Ejecutivo. "Esto de la ley del odio es algo que en su momento pergenio Fidel Castro, en Venezuela lo aplican y es un mecanismo por el cual callan a opositores".

"Si mostrás un dato sos un hereje"

"Te podes encontrar en una situación donde te dicen que dos más dos es 57.825 y vos les decís que es cuatro y te quieren meter preso por eso", remarcó. Sobre esta línea, lanzó que "si mostrás un dato sos un hereje" y si uno busca comunicárselo a la gente "te van a decir que su opinión es distinta y si tienen el poder te encierran".

Críticas a Sergio Massa

En otro tramo de la nota, Javier Milei fue consultado sobre las decisiones del Banco Central y el desempeño del ministro de Economía, Sergio Massa.

"El Banco Central es un mecanismo de estafa que favorece a la casta política y están generando un problema enorme", consideró acerca de la determinación para impedir que productores que accedieron al dólar soja puedan comprar divisas. "Creo que tendrían que decirme que tengo razón y hay que cerrarlo".

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto al presidente Alberto Fernández.

Al analizar la gestión del ex jefe de Gabinete y ex titular de la Cámara de Diputados frente al Palacio de Hacienda, señaló que "su estrategia está en conseguir todos los dólares posibles para evitar que le explote la bomba, para poder enfrentar una corrida".

"No no podés vivir de querer sostener una situación insostenible, rifándote dólares que no tenés", sentenció.

