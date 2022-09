Mientras la Legislatura de La Rioja busca su destitución, Martín Menem acompañó a Milei en Buenos Aires

Mientras la Legislatura de La Rioja busca su destitución por plantear sus dudas sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, Martín Menem, sobrino del ex presidente Carlos Menem e hijo de Eduardo Menem, se sumó a una recorrida de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

"Acompañando a nuestro candidato a PRESIDENTE DE LA NACION @JMilei en provincia de Buenos Aires. LA LIBERTAD AVANZA!", escribió el legislador riojano en su cuenta de Twitter.

Poco días antes de morir, Menem recibió a Javier Milei

Javier Milei y Martín Menem.

El dirigente de La Libertad Avanza se sumó a la recorrida del líder de ese partido libertario en San Isidro en la provincia de Buenos Aires.

"Si Menem estuviera vivo, votaría a Milei", había afirmado Martín Menem en junto cuando fue entrevistado por Modo Fontevecchia.

Un nene le pidió a Milei que abra un paquete de figuritas del Mundial Qatar 2022 y salió el escudo de Argentina

"@JMilei caminando por #SanIsidro, le acercan un paquete de figuritas y le sale el escudo de la AFA y Otamendi. Confirmado: es el próximo presidente de nuestro país", expresó en Twitter la concejal de San Isidro, María Feldtmann de Maurette, quien acompañó a Milei en la recorrida.

La Legislatura de La Rioja avanzan con la destitución del diputado Menem

La Legislatura de La Rioja aprobó la semana pasada el pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales del pedido de destitución del diputado provincial Martín Menem, y el legislador libertario denunció que no le permitieron hablar en el recinto. “Nunca en la historia ocurrió algo así, yo me pregunto, ¿a qué le tienen miedo?”, cuestionó.

“De manera insólita, violando abiertamente el reglamento de la Cámara, la Constitución Provincial y la Constitución Nacional, no se me permitió explayarme cuando planteé una cuestión de privilegio. Nunca en la historia ocurrió algo así. Yo me pregunto, ¿a qué le tienen miedo?”, plantó el diputado provincial.

Martín Menem, sobrino del ex presidente Carlos Menem e hijo de Eduardo Menem.

El pedido de destitución surgió tras sus declaraciones en Twitter semanas atrás, en las que planteó dudas sobre la veracidad del atentado contra Cristina Kirchner.

En su publicación, Martín Menem expresó: “No les cuesta nada intentar engañarnos nuevamente. Fueron, son y serán así mientras lo sigamos permitiendo. Papelón es poco. Personalmente me cuesta mucho creerle al kirchnerismo debido a que en numerosas oportunidades han faltado a la verdad. No obstante repudio en todo lugar y en todo momento cualquier hecho de violencia”.

Por último, aclaró que “si la Justicia llegara a demostrar que lo ocurrido fue un atentado, que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables”.

