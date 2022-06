Martin Menem: "Si Menem estuviera vivo, votaría a Milei"

Martín Menem, sobrino del ex presidente Carlos Menem, habló en Modo Fontevecchia sobre las próximas elecciones en las que se postulará Javier Milei y destacó: "Si Menem estuviera vivo, votaría a Milei". Escuchá el programa por Radio Perfil o miralo por Net TV.

Cuando Milei habla de la casta, ¿sentís que tu familia está dentro de ella?

Puntualmente, cuando Milei se refiere a la casta, se está refiriendo a la parte de los políticos que nos trajeron hasta acá, a los que pelearon más por sus propios intereses que por un país. Creo que es la misma postura que tiene él, no es una persona que ve el poder desde el ego personal, sino como una herramienta para cambiar la verdadera situación que está pasando la Argentina.

Entonces yo creo que hay una diferencia fundamental entre lo que él denomina casta y lo que él piensa de Menem. De hecho, la ratifica a cada momento, y lo ha defendido su labor más que todo el justicialismo en sí. Es por una de las cuestiones por la cual lo admiro, porque no se calla y lo dice, cuando no lo decía nadie, y hoy vemos que hay sectores que están con más tranquilidad, con más estabilidad y previsibilidad. Todos los números del sector que quieras ver, no solo de la economía, sino de indicadores sociales, están mucho mejor. Por lo cual, la diferencia que marca Milei respecto de la casta se puede diferenciar muy bien.

Hay una diferencia entre el liberalismo y los libertarios, no es lo mismo. ¿Vos notás esa diferencia, comprendés que lo de Milei es distinto a Menem o Macri?

No creo que sea distinto. Lo que plantea Javier forma parte de un esquema que se puede llevar adelante en Argentina. Milei plantea salir fervientemente de un esquema socialista, porque los números están a la vista y, en lo personal, soy por encima de todo resultadista. Yo quiero que la situación cambie, que mejore, más allá de formar parte, o no, de un espacio político. Yo soy Argentina por encima de todo, no sé si entrar en esa diferencia que no es tan grande entre liberales y libertarios más allá de algunas posturas puntuales.

O sea que, ¿creés que las ideas de Javier Milei interpretan las de Menem de los '90?

Yo creo que es quien mejor interpreta las ideas de Menem en los '90. Creo que Macri quiso hacer menemismo sin Menem, algo muy difícil de hacer. Y Argentina está necesitando otro tipo de liderazgo. Uno mira, por encima de todo, los números. Y la verdad que los últimos 20 años fueron fracaso tras fracaso, sin importar la bandera política.

Del '99 al 2001, dos años de la Alianza, terminaron como terminaron. El kirchnerismo fue catastrófico para Argentina, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social. Es importante empezar a mirar algún que otro espacio político que nos pueda aportar una solución.

¿Creés que Milei podría hacer menemismo sin Menem?

Creo que sí, porque hay un sector dentro de su coalición que nos permite ser más libres, que mejore la calidad de las libertades. La evolución de la Argentina demuestra que venimos con una creciente inflación producto de malos sistemas que se aplicaron este tiempo y si no lo paramos, esto no va a terminar bien.

Siempre soy optimista, pero estoy muy preocupado. Creo que Javier puede encaminar un país en lo económico, porque creo que la economía como sistema debe ser civilizada, y acá está desordenado, distorsionado y no sabemos a dónde vamos a ir a parar.

Claudio Mardones (CM): Maslatón expresó que Karina Milei y Kikuchi encierran a Javier Milei y forman parte de un entorno pernicioso, que lo lleva a cometer errores. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la posición de Maslatón, y si usted está en contacto con Karina Milei y Kikuchi?

Cualquier espacio político donde se ve un crecimiento, como el que viene experimentando Javier Milei, desde que manifiesta sus pretensiones de presentarse en el año 2023 por un cargo mayor, como lo es la presidencia, se genera un poco esto de hacia dónde debe ir, por dónde debe caminar.

Forma parte de la normalidad de la construcción política. Con el correr del tiempo las cosas se van a acomodar y son normales las críticas. Que haya disenso en un espacio es espectacular para empezar a construir sobre bases más sólidas, y yo creo que esto se acomoda con el correr del tiempo. Creo que por primera vez tiene chances un espacio de este tipo de acceder en espacios de poder en las próximas elecciones.

