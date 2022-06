Con Macri presente, se lanzó la "Bullrichmanía"

Patricia Bullrich volvió a dar este martes 7 de junio una nueva señal de su determinación de pelear por la presidencia en 2023. En una nueva reunión de sus “equipos de gobierno”, la titular del PRO contó esta vez con un apoyo crucial: el de Mauricio Macri. “Vamos a animarnos totalmente”, le aseguró Bullrich, quien aprovechó para dar a conocer tres proyectos de ley que impulsará en caso de llegar a la presidencia.

Este tipo de encuentros forma parte de la estrategia de la ex ministra de Seguridad para demostrar que tiene equipos para gobernar, algo que para muchos era la principal falencia que mostraba apenas empezó a tomar forma su proyecto presidencial. Sin embargo, una buena parte de esos dirigentes son de los que en el PRO definen como “de Macri” y probablemente lo seguirían si busca competir. “Lo importante es que hoy están acá”, replican cerca de Bullrich.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri.

La presencia de Macri, no obstante, era el punto destacado de la jornada. Luego de que unas semanas atrás el ex presidente acompañara a Horacio Rodríguez Larreta en una reunión del gabinete porteño, se empezó a armar la idea de armar un evento del sector de Bullrich que también contara con su presencia. Es el equilibrio que está buscando tener Macri entre los dos principales candidatos que tiene el PRO. En su entorno no dejan de mencionar también a María Eugenia Vidal como presidenciable. Y claro, no descartan su propia candidatura.

"Nosotros estamos trabajando para que el apoyo lo de la gente", es la voz que transmiten los bullrichistas. “Sería injusto pedirle su apoyo, porque tendríamos la cancha inclinada”, agregan. Claro, es una hipótesis que juega con la idea de que el ex presidente no volverá a postularse en 2023 sino que dará libertad de acción para con Bullrich o Rodríguez Larreta.

Patricia Bullrich, en "modo presidencial": "Hay que llamar a los que no les tiemble la mano, hay mucho cagón"

“Quiero que confíes en que estamos trabajando para hacer lo mejor para la Argentina, y que este equipo de gente va a estar siempre a tu lado”, cerró su discurso Bullrich hablándole a Macri. A lo largo del evento, se repitieron los discursos donde se destacó la figura del ex presidente en paralelo a la de su ex ministra, de fondo, carteles que decían "Bullrichmanía", que también se replicaban en forma de stickers en los pechos de los dirigentes y militantes. Pasaron por el escenario Alberto Föhrig y Gerardo Milman como armadores de los equipos técnicos, Federico Pinedo (director del programa), la concejal mendocina Sol Salinas y el diputado nacional por Santa Fe Federico Angelini (armado nacional), Tomás Santostéfano (comunicación no convencional), Ariana Mielinger (movimientos ciudadanos) y Santiago Kovadloff (mundo de las ideas).

El expresidente Mauricio Macri.

En su discurso, Bullrich adelantó que los equipos están trabajando en tres grandes leyes, que incluyan un paquete de reformas. La primera, para "desburocratizar, desregular, desmafializar", y habló de más de 3 mil leyes o regulaciones que identificaron que se deberían derogar. La segunda, una reforma tributaria, en la que está trabajando el especialista César Litvin. “De los más de 160 impuestos que hay, solo 11 representan el 90% de la recaudación, el resto son trabas”, denunció. Y la tercera la denominó como "el fin de los privilegios" y puso como el ejemplo la forma de acceder a un puesto en el Estado.

Además, en materia económica aseguró que impulsará un sistema bimonetario (“no dolarización”) para “formalizar lo que en los hechos pasa” y que se va a prohibir al Banco Central "a emitir dinero para financiar al Tesoro". Contó que trabaja en esos temas con Luciano Laspina, Carlos Melconian y Daniel Artana. También puso eje en materia de seguridad y planteó que en Rosario serán necesarias medidas más “de fondo, porque con Gendarmería solo no alcanza”.

En Olivos, con @mauriciomacri y la gente de @proargentina , acompañando a @PatoBullrich en la presentación de sus equipos de gobierno. pic.twitter.com/1UYNCefrHk — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 7, 2022

En uno de los tramos que más despertó a los protagonistas de la ‘bullrichmanía’, la titular del PRO aseguró que “cada uno que se siente en un sillón de representación, legislativo o ejecutivo, necesita tener en claro los cambios que tiene que hacer, y el que no se anima se va”. “Esta vez vamos a ir a un cambio que sea para siempre”, se entusiasmó.

El cierre a cargo de Macri

El cierre del acto estuvo a cargo de Macri, quien puso eje en las internas dentro del PRO y Juntos por el Cambio. “Hay una demanda de que sepamos competir con altura, constructivamente. Tenemos que saber llevar a cabo este sistema de competencia constructivamente para que el día después no hayamos cruzado rayas que no nos permitan trabajar juntos”, aseguró, para preguntarse: "¿Si nos peleamos entre nosotros quién nos va a creer? La gente no es pelotuda, ¿por qué creería que podemos hacer un gobierno de nivel?". Y agregó: “Nuestro desafío no es competir en unas PASO, sino poder gobernar. Ellos se están preparando para volver a la resistencia”.

Esta mañana @mauriciomacri y @PatoBullrich nos llenaron de esperanza: tenemos claros nuestros valores, aprendimos del 2015-2019 y nos acompañan millones de argentinos convencidos de que la Argentina tiene que cambiar. pic.twitter.com/ONe1PziL11 — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) June 7, 2022

Por otra parte, habló de la “frustración” que siente la gente y reconoció que ellos, por el macrismo, “somos en parte responsables”. “No somos lo nuevo, venimos desde hace unos años ya, con el prólogo del cambio, y ahora tenemos que demostrar que estamos listos para protagonizar, habiendo aprendido, el cambio definitivo”, concluyó.

"Estoy para ayudar en donde pueda ayudar", finalizó Macri. La primera ayuda llegó en forma de dirigentes para los equipos de gobierno. Bullrich, fuera del círculo íntimo que conforman Milman, Föhrig, Damián Arabia y Juan Pablo Arenaza, pudo mostrar a una veintena de diputados y senadores nacionales, más figuras como Pinedo, Laspina, Dante Sica, Litvin, Silvina Martínez, Hernán Lombardi, Paula Bertol, Laura Alonso, Emilio Apud, Alejandro Rozitchner, entre otros. Y sorprendió a más de uno la presencia del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien hasta hace poco se mostraba más cercano a Rodríguez Larreta y en los últimos días se acercó de nuevo a Macri.

GZ / ED