Patricia Bullrich apostará por el "bimonetarismo" y pidió no pelear "con los votantes de Milei"

En medio de las tensiones reinantes en el PRO, su presidenta Patricia Bullrich defendió este 10 de mayo la dolarización en el encuentro que organizó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Ancham) y planteó que “hoy el peso no existe en un sentido de lo que significa una moneda”.

“La dolarización es un proceso irreversible que genera en una sociedad que necesita avanzar sobre su productividad y su competitividad y marcar un sendero”, señaló la titular del PRO este mediodía en un panel que dirigía el periodista Alejandro Fantino.

Sobre una posible gestión suya de la Presidencia, lugar por el que peleará en 2023, según ratificó, comentó que arrancaría con un bimonetarismo”. “El uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso como lo hace Perú y Uruguay”, explicó. “Los dólares los tienen todos los argentinos tanto acá como afuera del país”, afirmó Bullrich.

“El peso no tiene valor per se, el peso tiene valor en la medida que vos tengas un déficit cero y logres que la economía argentina esté equilibrada”, explicó la ex ministra de Seguridad. El diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace (Evolución Radical) presentó semanas atrás un proyecto en la Cámara baja para avanzar en ese sentido.

“Cuando equilibres la macroeconomía y logres que la micro tenga mucho menos regulaciones y puedas utilizar las dos monedas, vas a salir adelante”, diagnosticó Bullrich en el encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Los cruces con Rodríguez Larreta

Allí también se diferenció una vez más de otro de los miembros del PRO que irá por la Presidencia el año próximo, Horacio Rodríguez Larreta, y le dio un guiño a Javier Milei. "No nos vamos a pelear con los votantes de Milei. No voy a hablar mal de él. No quiero pelearme con los jóvenes argentinos que creen en la libertad".

Un rato antes, el jefe de Gobierno porteño había señalado que no podían “llegar desde la grieta” al Gobierno nacional. “Si para llegar tenemos que insultar a todo el mundo, después no podemos pedirles apoyo para ninguna transformación”, comentó para despejar la posibilidad de trabajar en conjunto con el economista ultraliberal para 2023.

Además, allí dijo que no compartía la propuesta que minutos antes había hecho el Jefe de Gobierno porteño sobre construir una "gran coalición" política de cara a 2023. Sería una alianza "del establishment político para mantener todo como está", comentó.

Así las cosas, consideró que ella tiene "la personalidad que hace falta para generar un cambio disruptivo en la Argentina".