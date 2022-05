Guzmán ante la Cámara de Comercio de EEUU: “Hay que construir sentido común en la Argentina”

Este martes 10 de mayo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina realizó el AmCham Summit 2022; un evento que tiene como objetivo debatir el contexto económico, social y político del país, al que el ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo invitado para buscar alternativas para el desarrollo nacional.

En una semana clave para su gestión, en medio de las audiencias por tarifas, el dato de la inflación de abril que se conocerá esta tarde, y el inicio de la primera revisión trimestral del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); Guzmán volvió a pedir por mayores consensos y por “anclar las expectativas” para combatir el flagelo argentino, la inflación.

“Hace falta anclar más expectativas, acá no hay cuentos, esto es ver para creer. Y para ver hay que hacer”, señaló Guzmán al contestar una consulta sobre la evolución de la inflación.

Asimismo, el ministro opinó que “hay que construir sentido común en la Argentina”, durante un cara a cara con Facundo Gómez Minujin, presidente y senior country officer de JP Morgan para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Guzmán se refirió en esas palabras a la dinámica inflacionaria que vive la economía.

“Ahora el foco está en un sentido común sobre qué cosas no funcionan”, agregó. “Guarda con salirnos con un espacio de sentido común, ya sea de un lado o de otro”, advirtió.

Sobre la interna en el Frente de Todos, el ministro mencionó: "Los debates son muy importantes. Por supuesto que entre todos los frentes políticos siempre va a haber diferencias, pero hay ciertos espacios en donde el país necesita alcanzar ciertos consensos: la sostenibilidad de las deudas públicas externas es una condición necesaria para cualquier desarrollo económico y social, gobierne quien gobierne”.

“Eso debe ser política de Estado. La sostenibilidad fiscal también es un activo para quien sea, creas cuál creas que debe ser el rol del Estado, porque la estabilidad es un activo para el país. La ciencia, la tecnología, la educación. Todo eso debe ser política de Estado”, acotó.

“Cuidado que lo que vemos hoy en el debate público no son solo diferencias dentro de las posiciones de las distintas partes de la coalición de gobierno; tenemos distintas diferencias también en los distintos frentes políticos sobre cosas que ya se hicieron y no funcionaron. Cuando uno dice que va a resolver el problema fiscal de golpe y además bajar impuestos. ¿Es eso serio? ¿Puede la Argentina realmente ir por ahí? Por eso es tan importante construir estabilidad y que el debate público sea constructivo. Y hay cuestiones que está claro que no funcionaron ni de un lado ni del otro.”, señaló el ministro ratificando su posición.

Guzmán habló después de la disertación de Horacio Larreta, quien aprovechó su alocución para destacar la necesidad de “hacer las cosas diferentes” para impulsar un cambio “real” en la Argentina.

“En el cómo es donde entra en juego el desafío mayor: terminar con la grieta. Nunca logramos sostener un plan en el tiempo porque lo único que se sostiene en el país es la confrontación política. Yo propongo cortar con este ciclo de acusaciones y chicanas y mezquindades que nos trajo hasta esta decadencia, y probar algo distinto. Si realmente queremos un cambio, si queremos una Argentina desarrollada y protagonista del mundo, tenemos que hacer las cosas diferentes”, señaló el jefe de Gobierno porteño.

Sobre la AmCham Summit 2022

El evento presenta una agenda de temas centrales para el futuro de la Argentina. Cuenta con la presencia de políticos y empresarios invitados por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina que para hallar alternativas y debatir sobre el desarrollo del país.

El Summit empezó en la mañana de este martes 10 de mayo en el Icon Hotel de Puerto Madero bajo el nombre “Construyamos un país Sustentable”. Se esperan más de 1.000 asistentes y cerca de una treintena de oradores nacionales e internacionales entre los que se estacan los embajadores de Estados Unidos y Argentina, Marc Stanley y Jorge Argüello; funcionarios del gobierno como Martín Guzmán, Matías Kulfas y Gustavo Beliz; así como referentes de la oposición como Patricia Bullrich y Horacio Larreta.

