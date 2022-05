Alberto Fernández en Madrid: un ring al que no se quiere subir, su candidatura en las PASO, la guerra y una gira política

Alberto Fernández se subió al avión directo a Madrid, pero no al ring. El Presidente inició una nueva gira por Europa convencido de que no se debe pelear con sus socios del Frente de Todos, aunque cree que puede dar el debate al que lo convocó la Vicepresidenta y hasta discutirlo en las PASO, carrera en la que se anotó en noviembre del año pasado.

“Yo no me subo a ningún ring. Si me peleo, me tengo que pelear con los otros no con los nuestros”, le dijo el jefe de Estado a su equipo mientras el avión de Aerolíneas Argentinas carreteaba sobre la pista de Ezeiza.

Esto no significa que sus ministros no salgan a contestarle a un kirchnerismo que deja cada vez más expuestas las diferencias. “Esta bien aclarar las cosas para que no haya confusión”, dijo Alberto Fernández a parte de su equipo ya en el aire. A eso responden las declaraciones de los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas. Los funcionarios salieron a defender su gestión después del discurso de Cristina Kirchner en el que cuestionó fuertemente la economía.

Alberto Fernández coincide con su compañera de fórmula: habla de “debate” y no de pelea. “Yo en noviembre abrí el debate y plantee que debatamos y vayamos a las PASO”, fue la última reflexión del Presidente ante sus funcionarios sobre la interna. Minutos después, se acomodó en su asiento.

El Presidente está convencido de querer dar la pelea electoral, incluso si el kirchnerismo presenta un candidato propio. Las posibilidades de que sea un moderado como Eduardo “Wado” De Pedro se redujeron este fin de semana cuando la Vicepresidenta reconoció que antes de asumir, Alberto Fernández le había propuesto que De Pedro sea su jefe de Gabinete y fue ella quien le dijo que no sería conveniente porque al dirigente “le falta”.

El jefe de Estado sabe que depende de la economía y, al contrario de lo que piensa CFK, tiene una mirada optimista sobre el futuro de su gestión y de los resultados que conseguirá Martín Guzmán, a quien ratifica una y otra vez. El gobierno espera que el trimestre abril-mayo-junio comience a mostrar el camino de crecimiento, estabilidad y baja en la inflación que vuelva a generar expectativas sobre su gobierno.

Esta semana, Alberto Fernández se calza el traje que más cómodo le sienta: el de líder regional. Llega a Europa convencido de que la guerra desatada por Rusia en Ucrania dominará la agenda y las reuniones bilaterales que mantendrá con Pedro Sánchez (España). Olaf Scholz (Alemania) y posiblemente con Emmanuel Macron (Francia). Llega como líder de la CELAC con el objetivo de que América Laguna poder encontrar una mirada en común sobre la guerra a la de la Unión Europea.

El Presidente arribó al aeropuerto de Barajas a las 5 de la mañana (hora argentina) con un objetivo político más que en una misión comercial. “La última vez que hablé con Macron fue en China cuando aún no había pasado nada de todo lo que está sucediendo”, explicó Fernández en el vuelo. El viaje tiene un objetivo político en un mundo que cambió y en el que la guerra trastoca todo de nuevo (como fue la pandemia antes). El presidente quiere entablar diálogo político del más alto nivel para escuchar sus opiniones y también ver que se puede hacer para mejorar nuestras exportaciones y traer divisas”, detallaron desde la comitiva.

Sin mesa de diálogo, Cristina Kirchner busca marcar el rumbo desde el Congreso

El vuelo de Aerolíneas Argentinas, que aterrizará este martes en España, lleva a bordo a una comitiva reducida encabezada por el canciller, Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la portavoz, Gabriela Cerruti; y la secretaría de Relaciones Económicas, Cecilia Todesca.

Un año atrás, Fernández subía a la gira europea a Martin Guzmán para ratificarlo en el cargo después de tener que dar marcha atrás con su intención de hacer renunciar al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, dirigente que responde a Cristina Kirchner.

La discusión interna por la figura del ministro de Economía se intensificó, pero esta vez, el Presidente no necesitó subirlo a un avión para demostrar que continuará siendo ministro. Mientras su principal defensor mantiene una agenda internacional, el funcionario deberá afrontar una semana dura en la que las audiencias públicas por los aumentos de tarifas y el número de inflación de abril. “Guzmán no va a estar en las audiencias (algo que le reclamaba el kirchnerismo) pero va a seguirlas de cerca, tenemos el dato de la inflación el jueves y actividad con la Amchan”, explicaron desde el ministerio de Economía.