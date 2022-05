En un tiro por elevación a Cristina Kirchner, Alberto Fernández aseguró que "nunca ocultó la pobreza"

En medio de la tensa interna del Frente de Todos, y tras las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la política económica, el presidente Alberto Fernández aseguró que su gestión "no oculta los problemas" y, aunque destacó la recuperación del trabajo, reconoció dificultades en la distribución debido "a los índices de inflación que tenemos".

"Nunca me hice el distraído: ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista y cuando me entero de un problema le pongo el pecho”, comenzó diciendo el mandatario durante su participación en el 57° Congreso de Trabajadores de la Sanidad, en Parque Norte.

La frase del jefe de Estado recordó una de las cuestiones más criticadas del segundo gobierno de su actual compañera de fórmula, cuando el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) dejó de publicar datos para medir la pobreza.

Según una medición del Gobierno, el 55% de la población es considerada "pobre"

"Sé que la economía crece, sé que el trabajo formal aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas", agregó. Además, manifestó que su administración tiene dos obsesiones: "recuperar el trabajo, que se está cumpliendo, y recuperar el salario”, sostuvo.

En ese sentido, acusó al ex presidente Mauricio Macri de haberle dejado "una desocupación de dos dígitos". "Ahora estamos en una desocupación de 7 puntos, hemos recuperado el trabajo". Y continuó: "Pero recuperar un salario que entre 2015 y 2019 se cayó en términos reales 20 puntos, eso demanda esfuerzo y pedirle a los poderosos que repartan adecuadamente la riqueza", subrayó.

Alberto Fernández en el acto organizado por Héctor Daer, secretario general del gremio de Sanidad.

"Les hablo con esta franqueza porque antes que Presidente soy un militante político y la política no es otra cosa que administrar la realidad", añadió Fernández. "Tengo la tranquilidad de decirlo porque en mi gobierno no he ocultado nada", insistió.

"Lo único con lo que no vamos a transar es en convivir con la desigualdad; vamos a poner nuestro empeño para que la recuperemos", afirmó en el evento en el que estuvo acompañado por Héctor Daer, dirigente del gremio de Sanidad y cosecretario general de la CGT.

En su discurso, el presidente agradeció la labor de los trabajadores de la salud desde el inicio de la pandemia de Covid-19, al mismo tiempo que indicó que la misma "no ha terminado".

Por último, reivindicó la gestión del gobierno a la hora de hacer frente a la emergencia sanitaria, al criticar a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. "Pusimos 4 mil camas de terapia en la Argentina, 4 mil respiradores, terminamos de construir hospitales, porque algunas gobernadoras decían que no tenía sentido construirlos", sentenció.

