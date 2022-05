Adolfo Pérez Esquivel: "La democracia que tenemos es formal, no es real, no hay derechos para todo el mundo"

El histórico activista por los DDHH, Adolfo Pérez Esquivel, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y analizó el panorama político y social de la Argentina. Cuáles son los mayores desafíos y cómo es la gestión del Gobierno.

¿Cómo estás?

Estoy bien, dentro de todo, reponiéndome físicamente, con foniatría, tratando de volver a la actividad. Estoy escribiendo mucho.

¿Cómo esa mayor distancia te permite ver a la política argentina?

Es complicada. Una cosa es tener un gobierno de contención de una crisis que afecta al mundo y otra es generar propuestas para avanzar en el desarrollo del país. Argentina es un país riquísimo, pero empobrecido por la falta de políticas. No hablo solo de lo económico, también me refiero a la salud y educación.

El Gobierno tiene que abrir el diálogo con distintos sectores para recuperar la soberanía nacional. Después está la política latinoamericana para recomponer las alianzas con los que se preocupen por su pueblo. No tenemos una economía sana, es especulativa y eso se ve en la inflación. No estamos pasando el mejor momento y encima cayó la pandemia que afectó la vida y el desarrollo de los pueblos a escala mundial. La democracia que tenemos es formal, no es real, no hay derechos para todo el mundo.

¿Cuál es tu balance sobre el discurso de Cristina en Chaco y las internas del Frente de Todos?

El gobierno trata de maniobrar en espacios muy reducidos. En el caso de la deuda externa que dejó Macri, hay que priorizar la deuda interna. Se necesita ver qué responsabilidad tiene la gestión anterior, porque la plata fue a parar a los bancos. Hay que saber quiénes son los responsables, porque no lo tiene que pagar el pueblo con hambre y marginalidad. Hay diferencias para tratar eso entre Cristina y Alberto y tienen que buscar soluciones.

¿Te sentís más cerca de alguno?

Comprendo y lo hablé con Alberto, que Argentina no puede entrar en default. Hay que investigar la responsabilidad de la deuda y no pagar hasta saber cómo se llegó a eso. El FMI pone sus condiciones y el problema es lo que hay que pagar. Cuando hablo de recuperar la soberanía, es una palabra bonita, pero tiene que ser real y que el pueblo tenga medios y recursos soberanos sobre los territorios. Pero no todas las provincias son así, porque algunos gobernadores se manejan como feudos. Lo vimos con la megaminería que quieren imponer. Hay una disociación muy grande entre los gobernantes y las necesidades del pueblo. Se tiene que buscar consensos.

