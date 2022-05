Cristina sinceró el "debate" dentro del FdT y pidió discutir la política económica actual

Cristina Kirchner sinceró las diferencias que mantienen en crisis al Frente de Todos y puso en la discusión pública el “debate” que da con la Casa Rosada por “las víctimas” que son “las que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, los que no tienen un plato de sopa”. Desde Chaco, la Vicepresidenta dedicó gran parte de su discurso a la política económica pero también apuntó fuertemente contra la Corte, la oposición y el Fondo Monetario Internacional.

La Vicepresidenta no va a romper la alianza que creó para recuperar el poder en 2019. La expectativa de su discurso hoy tenía que ver con conocer hasta dónde podría Cristina Kirchner tensar el vínculo con Alberto Fernández después de las duras críticas de sus dirigentes de máxima confianza. Y desde Chaco, la ex jefa de Estado decidió no redoblar la apuesta, pero sí marcar de manera pública la discusión que está dando.

“Desde el poder y medios de comunicación se plantea que hay una pelea en el poder ejecutivo. Busqué la palabra pelea y dice que es gente que se agrede físicamente o practica un deporte a los golpes. ¿Que es pelea? Que se están pegando, golpeando. No hay posibilidades de que haya algo bueno en una pelea. Yo no le pegue a nadie, a mi tampoco le pego nadie. Lo que esta pasando en el ejecutivo pelea no es”, dijo la Vicepresidenta al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral.

Al describir que la palabra debate significa que “dos o mas personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno defiende sus intereses y políticos”, Cristina Kirchner disparó: “Bingo, era esto y no nos habíamos dado cuenta. Pelea no hay y si hay debate de ideas. De las que hable toda mi vida y de las que cumplí cuando goberné”.

La Vicepresidenta descartó que “el debate” que se está dando sea por el poder o la caja pero sí admitió fuertes diferencias por la economía. “Si fuera una disputa de poder, hubiera elegido al presidente del Frente Renovador (por Sergio Massa), o a Héctor Daer o a Emilio Pérsico de los movimientos sociales. Elegí a una persona que no representaba ninguna fuerza, pero que me había criticado duramente. ¿Alguien piensa que yo pueda decidir las cosas por enojo o cuestión de poder?”, detalló y arremetió: “No creo como dicen algunos compañeros decisión erróneamente generosa, fue un acto inteligente. Lo que sí fue una acción generosa fue que quien resulto electo presidente pudiera decidir quien era su gabinete económico”.

CFK pidió permiso para cometer “algunas infidencias” como contar que antes de asumir, Alberto Fernández le había propuesto que Eduardo “Wado” De Pedro sea su jefe de Gabinete y fue ella quien le dijo que no sería conveniente porque al dirigente “le falta”, también detalló que cuando el Presidente debió reemplazar a Daniel Arroyo en el ministerio de Economía, quería ofrecerle el lugar a Andrés “El Cuervo” Larroque, pero fue Máximo Kirchner quien le dijo que no quería el lugar para La Cámpora y que se lo de a Juan Zabaleta, hombre de confianza del Presidente.

Dosis de ataques. “Otro tipo de argumentaciones que nos peleamos por las cajas”. “¿A que funcionario se le ocurre hacer estas declaraciones en off ? ¿Esa idea tienen acerca de la opinión publica?”. Y a quien se acusa de estas cosas es a La Cámpora. La Vicepresidenta apuntó a la propia Casa Rosada por hace declaraciones contra sus dirigentes. Y fue por más: “Hablan de las cajas y después lo repiten periodistas y programas de televisión. Conmigo no van a tener problemas con el off, toda mi vida voy a vivir en on. Lo que digo lo sostengo le pongo mi vida, la cara el cuero y la firma”. Y otra vez pidió mirar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social que no quisieron copar.

“Hoy el principal problema es la economía, la situación de la gente en cuanto a que no llega a fin de mes, bajos salarios y la inflación que no se detiene”, expresó CFJ y detalló que el problema es la “economía bimomentaria”.

Contra Kulfas y la Corte. También reclamó la necesidad de tener una Secretaría de Comercio fuerte y fue en ese momento en el que apuntó con nombre y apellido contra el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien “escribió un libro en contra nuestro”. “Le recomendé a Alberto un joven economista que fuera a verlo al ministro para explicarle el proyecto que el tenia para la secretaria. El ministro le dijo ‘nosotros no vamos a hacer lo que hacían ustedes’ y que teníamos un criterio intervencionist. Cuando pensaron que volvíamos mejores algunos pensaron que había que hacer lo contrario de lo que habíamos hecho nosotros”.

Al finalizar su discurso, Cristina Kirchner reconoció que “no le estamos haciendo honor a tanto amor, anhelo y confianza que nos depositaron” como una advertencia a lo que algunos dirigentes ya advierten: el 2023 se puede perder.

Fue al inicio de su discurso que apuntó contra la Corte Suprema. Sin nombrarlo, criticó a su titular Horacio Rosatti por “autonombrarse” en el máximo tribunal y en el Consejo de la Magistratura. Y dijo que “está bien ampliar el Consejo de la Magistratura a 20 miembros” pero “cuando alguien propone ampliar la Corte que decide sobre la vida de los 45 millones de habitantes la integran cuatro personas está mal. ¿No será que al poder le conviene poquitos para poder apretar y mandarles tapitas de diarios?”.

También criticó a Mauricio Macri por la deuda tomada durante su gobierno y al FMI por las exigencias sobre nuestro país.

Se opuso al debate opositor de la boleta única

La Vicepresidenta, Cristina Kirchner, también le dedicó un párrafo a la discusión parlamentaria que está dando la oposición.

“La gente no llega a fin de mes, no puede pagar el alquiler y mirá el parlamento”, dijo y se preguntó: “Ayer (por el jueves) la oposicion o el poder opositor, ¿Cuál era la preocupacion de este partido que fue gobierno hasta 2019 frente a este escenario que sufren tanto argentinos?”

Y siguió relatando: “la boleta eletronica. ¿Vos te imaginas a alguien que no tiene laburo que no le trataron la ley de alquileres, mirándolos y diciendo en qué estan?”.

Inmediatamente, Cristina Kirchner se corrigió: “Perdón no es boleta electrónica es boleta única que yo diría boleta oculta”. Y recordó que una diputada mencionó que si se implementara la boleta única “el profugo de montevideo era segundo en la lista y no se hubiera enterado nadie”, dijo en referencia a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, a quien la justicia de Uruguay le rechazó el pedido para ser considerado refugiado político.

CFK criticó al “poder mediático” por decir que el de la boleta única era un buen debate y, en cambio, resaltó el proyecto de ley que presentó este viernes su bloque de senadores sobre el plan de pag de deuda previsional.