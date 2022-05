Como Alberto contra Cristina: los presidentes argentinos que se pelearon con sus vices

El historiador Felipe Pigna habló en Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), sobre su nuevo libro Calles y también se explayó acerca de los antecedentes históricos de peleas entre presidentes y vicepresidentes argentinos.

Contanos sobre tu libro y qué te generó producirlo.

Me encantó la idea, siempre que estuve en un programa de radio los oyentes preguntaban por las calles, me pareció una manera interesante de contar la historia argentina a través de ellas. Es un primer tomo, son 2050 las calles de Buenos Aires y encaré el primer volumen con los nombres, el onomástico, que ya de por sí da algunas referencias alarmantes. El 94% de las calles tienen nombre de varón y el 50% de los barrios no tienen una calle con nombre de mujer, que están fundamentalmente concentradas en Puerto Madero. Hay una lectura política histórica porque la absoluta mayoría es unitarios, con absoluta ausencia de federales.

Recientemente la Legislatura aprobó el cambio del nombre de un tramo de la calle California (entre Iriarte y Vélez Sarsfield) por José Luis Cabezas, ¿La denominación de las calles representan el humor de época, una ideología y una subjetividad? ¿Van cambiando con las épocas?

Es interesante el origen de por qué se nombraron las calles en Buenos Aires: fue para combatir el contrabando. Se decidió antes del Virreinato nombrar las calles para identificar a la población y poder controlar más de cerca a los contrabandistas. Las calles tenían nombres más geográficos y ahí se las nombró.

En 1893 una comisión nombró las calles con un profundo sesgo ideológico de nombrar a gente afín al pensamiento liberal, unitario y dejar de lado a los federales, cosa que se mantiene. Rosas no tiene ninguna calle con su nombre, pero sí hay una con el nombre de su esposa, Encarnación Ezcurra. Juan Facundo Quiroga tiene una avenida en la que no vive nadie, que está casi oculta detrás de la Facultad de Derecho.

En algunos casos se hace justicia, como el caso de José Luis. También, recientemente se le cambió el nombre de la calle Martinez Zuviría, cosa que venía siendo pedida por la colectividad judía y por mucha gente porque fue un escritor nazi fascista, se decidió cambiarle el nombre por el de una madre de Plaza de Mayo que había sobrevivido al Holocausto.

¿Con qué elemento histórico vos podrías comparar la relación actual entre el Presidente y la vicepresidenta?

A lo largo de la historia hubo situaciones conflictivas entre vicepresidentes y presidentes. Estoy recordando en este momento el caso de Alejandro Gómez, que fue el vicepresidente de Frondizi, quien se alejó al poco tiempo de asumir el gobierno por no estar de acuerdo con algunos cambios políticos que estaba ejerciendo Frondizi, había prometido en su plataforma algunas cosas que cambiaron violentamente, por ejemplo el proyecto de ley educativa, la llamada laica o libre, y la política petrolera que había sido la bandera de Frondizi en la época de Perón. El caso de Chacho también en su momento.

¿Y el conflicto entre quien tiene el poder informal y el que ejerce el poder formal? Por ejemplo, cuando no había elecciones, el caso de presidentes que eligieron a su sucesor y siempre el conflicto entre el discípulo y el alumno es una historia repetida.

Si, sobre todo en esa época que se elegían a dedo. Hubo conflictos entre Mitre y Marcos Paz por ejemplo, que le tocó quedarse en el gobierno durante la guerra del Paraguay, que tuvo que hacerse cargo Mitre. La situación actual tiene ciertas características peculiares, porque es un frente conformado por la voluntad de una de las personas que hoy está disconforme con el modelo y con las políticas que está llevando a cabo.

La historia argentina tiene referencias pero también tiene tanta dinámica que a veces es difícil comparar. Uno puede aplicar antecedentes pero la sinonimia es difícil a veces.

