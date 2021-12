Confundieron a Felipe Pigna con un jardinero y su respuesta se hizo viral

El periodista Patricio Barton quiso coordinar con su jardinero un horario para que pasara por su casa a cortar el pasto, pero cuando le escribió un mensaje recibió una respuesta que no esperaba: “Soy Felipe Pigna”. Ante la sorpresa decidió compartir el diálogo en redes y aclaró: “No tengan un jardinero que se llama Felipe”.

La respuesta del historiador se viralizó en las redes, ya que eligió contestar con humor el equívoco. Barton en el mensaje le consultaba: “Hola Felipe, ¿podés pasar hoy a cortar el pasto? Tendría que ser antes de las 18 hs”, y, en vez de ignorar el mensaje Pigna le contestó: “Soy Felipe Pigna, me parece que no llego antes de las 18. Abrazo grande, jajaja”.

Cuando los usuarios de Twitter vieron la charla de Whatsapp entre Barton y Pigna no tardaron en contestar y replicar este insólito chat. "Me imagino arrancando mientras afila las aspas de la cortadora con un ‘era el año 1874, Sarmiento se le ocurrió crear un parque en la ex residencia de Rosas’", fue una de las respuestas destacadas.

Yo pagaría una entrada para ver a @FelipePigna cortando el césped y contando historia de próceres históricos y sus jardines..Revoluciones y Flores,Amor e intimidades en los jardines,Pensalo🤩

Incluso el propio Pigna se sumó a las respuestas vía Twitter y escribió: “La próxima me avisás con tiempo y voy”. “Yo pagaría una entrada para ver a Felipe Pigna cortando el césped y contando historia de próceres históricos y sus jardines...Revoluciones y flores, amor e intimidades en los jardines, pensalo”, escribió una usuaria admiradora del conductor de “El gen argentino”.

