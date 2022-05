María Eugenia Vidal: "En 2023 voy a estar donde tenga que estar para ganarle al kirchnerismo"

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habló con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió a sus posibilidades electorales para el próximo año. Además, cómo está la interna en Juntos por el Cambio.

¿Dónde te imaginás en el 2023?

En 2023 voy a estar donde tenga que estar para ganarle al kirchnerismo, lo que se juega es muy importante. Macron dijo en su discurso, después de la victoria, que le había ganado a la hipocresía de la izquierda, que nos hizo creer que estaba bien que un alumno pasara de grado sin haber aprobado todo para no estigmatizarlo.

Me gustaría ser presidenta, pero lo más importante es que haya una generación política que revierta lo hecho en los últimos 50 años de política y el daño que hizo el kirchnerismo.

María Eugenia Vidal se suma a la carrera de los candidatos de JxC: “Me gustaría ser Presidenta”

Fuiste gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿qué sigue después?

Lo primero que aprendí es que una persona sola no hace las transformaciones. Me enojan las discusiones en Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, porque la política argentina no piensa a futuro. Mi camino es que Juntos esté unido como una generación de cambio y no una persona que lidere todo, porque no funcionó.

No hay más liderazgos verticales, porque el mundo cambió. Hay que tener audancia porque las transformaciones se postergaron por falta de coraje y decir la verdad. Haciendo lo mismo que hasta ahora no vamos a resolver los problemas. La política está en un lugar muy mezquino, Milei sí o no, y no trabajamos para lo que necesita el país. Hacen bien los argentinos en estar enojados.

Recuerdo que tenías una buena relación con el Papa Francisco. ¿Cuál es tu visión?

Mi primera mirada no es política, porque es la figura católica más importante del mundo. Su compromiso es con todos y lo demás es interpretación de la política local. Pienso en la gente que al 3 de mayo sabe que el 15 o el 20 va estar en problemas y nosotros opinamos sobre si está bien o no que el Papa vaya a Ucrania y no le aportamos una solución a los problemas reales. La política argentina está equivocada.

Encuesta: Larreta, Bullrich y Manes, los únicos tres dirigentes con más imagen positiva que negativa

En este contexto político, ¿qué significa Javier Milei?

Es una interpelación a la política argentina, que expresa un hartazgo de la sociedad. Ven a la política viviendo de sus privilegios, sin ocuparse de los problemas reales. Hay que recortar beneficios de la política hasta que duela, porque esta transformación requiere de mucho trabajo y ponerse primero en la fila, aunque parezca simbólico.

Más allá de los nombres, ¿cómo debería resolverse la candidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio?

Es difícil saberlo hoy, cuando vivimos con tanto vértigo. Hay que resolverlo con grandeza, sin mezquindad. Va a tener que ser un equipo en serio, porque no es un premio ni un lugar confortable ser presidente en Argentina hoy. La gente percibe la especulación permanente y eso la cansa. El día que Juntos tome esa decisión, no voy a priorizar mis intereses, sino lo mejor para el país.

Encuesta: casi el 30% de los votantes de Juntos por el Cambio en 2021 votarían a Milei en 2023

Cuando decidiste encabezar la lista en la ciudad de Buenos Aires se te atacó mucho. ¿Cómo te afectó que los sectores más cercanos tuviesen esos comportamientos?

Siempre duele más cuando viene de tu espacio, pero me importaba más lo que decía la gente, caminando y escuchando en cada lugar, sin grandes actos. Hacer política es tomar decisiones difíciles y el tiempo demostró que fue acertada, porque Santilli y Manes ganaron la provincia de Buenos Aires y en Capital se necesitaba una continuidad después de la pandemia. Juntos por el Cambio tiene un piso del 38% de los votos en la provincia de Buenos Aires, gane o pierda, y llevamos 40 puntos a nivel nacional. Tenemos que enfocarnos en eso.

JL PAR