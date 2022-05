Florencio Randazzo: "Estamos haciendo un esfuerzo para que crezca la tercera vía"

El diputado Florencio Randazzo habló en Modo Fontevecchia para Radio Perfil (FM 101.9) sobre la organización de una tercera vía de cara a las elecciones de 2023.

Quiero comenzar preguntándote por el discurso de Cristina (Kirchner) en el Chaco el viernes pasado.

Con preocupación, sentía que no tenía nada que ver con lo que estamos viviendo, como que no era parte del Gobierno y eso trae preocupación. El Gobierno está enfrascado en peleas internas que consumen gran cantidad de tiempo y se aleja la posibilidad de encontrar solución a los problemas que tiene la Argentina.

Cristina habla como si no tuviera nada que ver con lo que está pasando en el Gobierno y ella es totalmente responsable, como lo son Alberto, Massa y todos los que integran esta coalición entre comillas, que está trayendo resultados muy malos. No tengo más que preocupación y siento una enorme tristeza cuando veo que, con la cantidad de problemas que tiene la Argentina, quienes tienen responsabilidad de gobernar están preocupados por cuestiones absolutamente menores. Hay una serie de cuestiones que se están agudizando y profundizando y me parece que el Gobierno no toma nota de esto.

¿Esta Cristina Kirchner es distinta a aquella que era presidenta cuando vos eras ministro? ¿Este Alberto Fernández es distinto de aquel que fue tu jefe de campaña?

Creo que Cristina mantenía el liderazgo sobre su gobierno, de hecho, cuando se discute la 125 y el vicepresidente Julio Cobos vota distinto a lo que pretendía el Gobierno, él fue acusado de traidor y por tres años la presidenta no le habló, porque decía que era parte del Poder Ejecutivo. Hoy la vara es absolutamente diferente.

Florencio Randazzo: "Cristina Kirchner tiene hoy la misma responsabilidad que tuvo Julio Cobos"

Alberto Fernández nunca fue jefe de Gabinete, él era un vocero del Gobierno. Eso no le quita mérito ni mucho menos, la situación era absolutamente diferente. Y ni hablemos de lo que pensaba Alberto Fernández: muchísimos argentinos lo votaron porque pensaban que iniciábamos una nueva etapa, que venía a resolver parte de la grieta, que venía a hablarnos poco del pasado y más del presente y del futuro, que venía a cumplir con algunos de los compromisos que había tomado durante a campaña, que venía a sostener el valor de la palabra, nada de eso ocurrió.

Pasaron dos años y la situación se agravó en todo sentido, se profundizó la grieta, que impide poder dar solución a los problemas que tiene la Argentina, tenemos más inflación, más desocupación, más pobreza. El camino que tomó es absolutamente equivocado.

Quiero llevarte a diciembre del año próximo, a las elecciones de octubre. ¿Está creciendo la tercera vía? ¿Es posible una alianza entre el peronismo que no está dentro del Frente de Todos, del que vos sos referente en la provincia de Buenos Aires, el peronismo de Córdoba, junto al socialismo de Santa Fe para construir aquella tercera vía que no se pudo construir en el pasado?

Estamos haciendo un esfuerzo importante porque creo que si seguimos insistiendo en lo mismo, en la grieta con estas dos coaliciones que vienen gobernando hace años, los resultados van a ser los mismos. Es necesario, para mí, un espacio diferente, creo que tenemos la responsabilidad de darle fortaleza y construirla de cara al año próximo.

Florencio Randazzo: "Deberíamos estar preocupados por ver si llegamos a las elecciones"

La necesidad de empezar a conversar con sectores del radicalismo, mismo con Cambiemos, que hay dirigentes interesantes que piensan similar a nosotros. Hay que animarse a dar ese paso adelante sin especulaciones, sin oportunismo, sin ver electoralmente en el corto plazo, para ver si de una vez por todas empezamos a hablar de los problemas de la Argentina y del futuro.

La Argentina insume la mayor cantidad de tiempo discutiendo sobre el pasado, pareciera ser que hay como temor a discutir el presente y el futuro por ausencia de ideas y respuestas a los problemas que hoy tiene el país. La Argentina decidió vivir una economía de mercado y la economía de mercado tiene reglas que hay que respetarlas. Hoy la Argentina tiene una inflación que no tiene el mundo entero, los países de la región tienen una inflación anual que Argentina tiene a nivel mensual. Venimos profundizando todos los problemas.

Mencionaste algunas personas de Cambiemos con las que pensás parecido. ¿Es posible que, en un eventual triunfo de Cambiemos en las elecciones del año próximo y en esa construcción de una mayoría superior a simplemente la electoral, y trascendiendo la cuestión electoral, incluso habiendo competido electoralmente con Cambiemos, esta tercera vía permita luego un acuerdo de Gobierno como se da, por ejemplo, en países como Alemania donde se juntan, más allá de la coalición gobernante, otras que integran el gobierno y que, en ese caso, vos puedas integrar ese Gobierno y Schiaretti lo mismo?

Es apresurado esto hoy pero no hay que descartarlo. Es importante qué tipo de acuerdo podemos lograr en relación con los problemas que tiene Argentina, que Estado queremos, que grado de intervención le damos al Estado en relación a una economía de mercado. Yo ahí veo que tenemos diferencias importantes, con el kirchnerismo muchísimas, porque cree que el Estado todo lo puede y termina no pudiendo nada. Creo en un Estado que pueda prestar los servicios esenciales básicos y tener un programa de desarrollo y de infraestructura, que me parece central.

Deberíamos coincidir en qué visión tenemos de la economía, me parece que es muy importante, creo que ahí tenemos que tener una visión más productivista, donde los sectores que producen y generan riqueza y empleo deben ser prioritarios. Si coincidimos, también podamos conformar un gobierno único pero de lo contrario no le encuentro mucho sentido.

Yo creo que Cambiemos, cuando tuvo la oportunidad de gobernar, no hizo ninguna de estas cosas, por eso dejame la duda respecto de qué visión tienen de lo que hay que hacer en la Argentina. Argentina necesita un proceso de transformación, dirigentes con la suficiente capacidad para animarse a hacer cosas que ni siquiera aparecen en la cabeza de los dirigentes. Con carácter, con decisión y entendiendo que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo.

