Florencio Randazzo: "Deberíamos estar preocupados por ver si llegamos a las elecciones"

El diputado por Vamos con Vos Florencio Randazzo dialogó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil y expresó su preocupación por la situación socioeconómica en Argentina y cómo podría repercutir en las próximas elecciones. Además, se refirió a la posibilidad de conformar un frente de centro.

-Florencio fue uno de los participantes de la reunión en Salta que conmovió a todo el sistema político argentino. Te pido una evaluación del encuentro...

-Me parece que debería ser más normal la posibilidad de juntarse con dirigentes que no pertenecemos al mismo espacio político y que tenemos las mismas intenciones. Queremos que Argentina abandone el camino de la grieta que tanto daño nos hizo, porque nos aleja de la posibilidad de solucionar los problemas del país. Como el problema de la inflación, hay dificultades con el combustible, inconvenientes para exportar, la pobreza avanza y el país está sitiado por los cortes. Entonces, me parece que poder conversar con diferentes dirigentes de distintos espacios políticos, para encontrar soluciones a los problemas, deberías ser una cosa normal. En Argentina se perdió el sentido común, la responsabilidad, frente a un gobierno que todos los días es noticia por las pujas internas y es una verdadera vergüenza. Recién pasaron dos años de gestión y queda un camino por delante y vemos una irresponsabilidad absoluta por parte de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, pero ya ni siquiera nos asombramos frente a eso. Por eso, la idea de encontrar un espacio de otras características es bueno y expresa el sentimiento de mucha gente que creen que el camino no es la grieta. Muchas veces se plantea con impotencia cómo podemos resolver nuestros problemas y eso se puede hacer, como pasó en otros países, pero tenemos políticas que atentan contra el sector productivo y con 50 por ciento de pobreza e indigencia.

-Para llevar adelante un plan que corrija los problemas hay que tener suficiente poder político para implementarlo. En los últimos años, eso se configuró en dos coaliciones. ¿Es posible que el fracaso que vive la Argentina sea parte de un acuerdo de centro?

-Yo estoy convencido de que estamos en el final de un proceso, porque los resultados están a a la vista, la sociedad está asqueada, cansada y ve que las posibilidades de encontrar soluciones a los problemas está alejada de la discusión de los sectores mayoritarios. Entonces, los que venimos diciendo que la grieta no conduce a nada, tenemos una responsabilidad de construir algo diferente, que no esté tan preocupado por lo electoral, sino por las propuestas que traigan un alivio a la situación que vive Argentina, como la problemática de la Ley de Alquileres o las mencionadas anteriormente.

Ya la gente tiene la vida demasiado complicada y tenemos que mejorar eso. Y, en ese sentido, no tengo dudas que va a surgir algo diferente, como se vio en la reunión que hicimos con el gobernador de Córdoba, el presidente del radicalismo, Frigerio, Javkin, Monzó, Camaño y Urtubey.

Dejame ir concreto a la provincia de Buenos Aires. Se presentó un proyecto para adelantar las próximas elecciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

La provincia de Buenos Aires es un desastre. El sistema educativo es pésimo, por el desplazamiento de aquellos que tienen alguna posibilidad de mejora económica que ya no eligen la educación pública, porque dejó de ser un lugar donde todos estamos en igualdad. La seguridad es otro desastre y lo digo porque vivo en el mismo barrio hace 25 años y hoy tenés que poner cámaras y tener cuidado cuando dejás el auto en la calle.

A los que piensan que la salud funciona bien, les pido que vayan a atenderse a un hospital público. Y no hablemos de cómo funciona la justicia ni hay una obra pública en la provincia de Buenos Aires. Entonces, discutir ahora si se desdoblan las elecciones es estar fuera de sintonía con respecto a las preocupaciones de la gente

Las listas para las PASO tendrían que estar conformadas para marzo. Si se desdoblase, tendrían que estar presentadas en diciembre. ¿Vos estás de acuerdo con desdoblar?

No me parece que sea un tema de agenda ni me preocupa en lo más mínimo, porque deberíamos estar preocupados por ver si llegamos a las elecciones. Yo quiero ser prudente, pero no puede ser que la política esté divorciada de los problemas que preocupan a la sociedad. Vamos a tener 30 por ciento de inflación en los primeros meses del año y es cada vez más difícil incorporar a un argentino a la vida laboral. Acá no se discute lo importante

Volviendo a la reunión que tuvieron, escuché a Gerardo Morales decir que el sector que representan tendría mayoría en Diputados y podría proponer soluciones. ¿Cómo sería eso?

Yo creo que podría empezar a reflejarse esto en el Parlamento, vinculado a temas que tenemos que debatir, como el sistema de votación que tenemos, una ley de estabilidad económica y una serie de proyectos que pueden encontrar una mayoría importante, en especial, para aquellos que entendemos que la grieta puede ser un negocio político pero fue pésimo para la sociedad.