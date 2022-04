La "guerra contra la inflación" vuelve a desempolvar internas

La “guerra contra la inflación” que planteó Alberto Fernández será difícil de ganar si los distintos funcionarios del área económica no se ponen de acuerdo en la estrategia del combate. Hoy no hay acuerdo y fue Roberto Feletti, quien lo graficó diciendo “milagros no hago”. Con la resignación de que marzo volverá a mostrar una nueva escalada de precios, volvieron a quedar al descubierto las distintas posiciones dentro del gobierno ante aumentos que no pueden contener.

El dirigente que llegó a la secretaría de Comercio en octubre del año pasado por pedido de Cristina Kirchner asegura que tiene pocas herramientas cuando se trata de controlar la inflación, sobre todo, si se mira a otras dependencias que son las que “tienen los verdaderos fierros”.

Feletti se adelanta así al número que dará la suba de precios de marzo: En el oficialismo admiten que estará por encima de los 6 puntos. En la secretaría de Comercio creen “injusto” y “absurdo” que se lo señale por esta cifra. El funcionario había dejado la administración nacional hace más de diez años y nunca creyó volver para controlar los precios. Siempre trabajó en áreas macroeconómicas, desde donde insiste que se deben tomar las medidas que ayuden a contener los aumentos.

Vidal: "Decir que la inflación es una autoconstrucción me recuerda a que la inseguridad era una sensación"

“No se puede combatir la inflación solo abordada desde una secretaria de comercio que se encarga de la micro economía, menos aún desde una secretaria de comercio que no maneja el comercio exterior como en algún momento sí lo hizo”, dicen desde el kirchnerismo, sector al que responde Feletti.

La jefa política de Feletti es Cristina Kirchner, pero conoce a Alberto Fernández por su militancia histórica en la Ciudad de Buenos Aires, y cada movimiento que hace se lo anticipa al Presidente. También le plantea su posición ante la escalada de precios. El Secretario insiste en que en estos momentos debe haber un Estado presente con una fuerte regulación de las importaciones y suba de retenciones. “Si tenés un ministro de Agricultura que dice que no hay forma de que las retenciones se toquen en un momento en que el índice de la FAO dio su indicador más alto desde que existe. Nunca los alimentos estuvieron tan caros como ahora y, a pesar de eso, las herramientas para desacoplar los precios locales de los internacionales son bastante limitadas para nosotros”, dicen desde el sector que responde a la Vicepresidenta. Es un mensaje a quienes apuntan a Feletti por los números altos de la inflación.

Guillermo Moreno pidió la renuncia de Alberto Fernández: "Cristina Kirchner tiene que pedir perdón"

“La inflación es un fenómeno que involucra al Banco Central, al ministerio Economía, a Agricultura y a Desarrollo Productivo. Si no hay una coordinación de todo el equipo económico, desde acá podemos coordinar la microeconomía y establecer ciertas regulaciones de algunas canastas elementales de góndolas y supermercados, fijar precios de referencia en algunos mercados esenciales, pero pensar que podemos abordar la inflación no tiene lógica. Hay que combatirla desde el ordenamiento macro que implica el accionar de todas las dependencias del Estado que tiene una incidencia concreta”, dicen desde Comercio después de que Feletti admitió que no hace milagros al sostener que la inflación de marzo será alta. Esta coordinación aún no existe y quizás también dependa de un milagro que los funcionarios se pongan de acuerdo en cómo combatir el mayor problema que atraviesa hoy la administración de Alberto Fernández.