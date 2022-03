Vidal: "Decir que la inflación es una autoconstrucción me recuerda a que la inseguridad era una sensación"

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, cuestionó duramente al gobierno por "atacar" a la Justicia independiente y "no resolver los problemas de la gente" como la inflación, pobreza y los impuestos de las Pymes. "Es una Argentina sin rumbo que duele", disparó.

Vidal habló con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio y aseguró que hay "una Argentina que duele por todas partes”.

“Cuando no hay rumbo y las cosas van empeorando te da miedo. Hay un gobierno que no te dice cuál es el camino desde hace dos años y eso te da miedo, incertidumbre, pesimismo y agobio. Eso es lo que nos está pasando como sociedad, te levantás todas las mañanas y hay ausencia de futuro, es responsabilidad del presidente y la vicepresidenta que encima no parecen estar mirando esta realidad sino peleándose entre ellos", comenzó su descargo.

Por eso, pidió al oficialismo que tome la iniciativa: “Es momento de dejar de hablar y de tomar medidas concretas, de hacer. El oficialismo tiene la mayor responsabilidad porque fue elegido para eso. Ahora nosotros como oposición estamos no nos quedamos quietos, pedimos una sesión especial para tratar el problema de alquileres la semana que viene. Es un tema que el gobierno no quiere tocar pero afecta a mucha gente".

Bajar los impuestos a las Pymes

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires adelantó un proyecto para "aliviar" los impuestos de las pequeñas y medianas empresas: “El primer paso es aliviar impuestos a las Pymes para que tengan incentivos para tomar personal”.

"El proyecto es por cada empleado nuevo que tomen no tienen que pagar cargas laborales. El costo impositivo es muy alto de tener un empleado, y eso te lo dicen todas las pymes, les pasa a todos. Hoy dar trabajo es un problema, por los impuestos y los costos de los juicios laborales, que pueden destruir el patrimonio completo de una pyme".

¿Elegir los jueces de la Corte por voto popular?

Consultada por las declaraciones del ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, de elegir a los jueces de la Corte Suprema por voto popular, Vidal respondió: "No me parece, el Gobierno no tolera una Justicia independiente. Por eso quisieron hacer una reforma judicial, que no tenían que ver con los problemas reales de la gente, los problemas reales de la gente con la Justicia son que hacer una sucesión es un drama, querer adoptar un hijo lleva años, el Gobierno no los resuelve, sólo habla de Comodoro Py de la Corte, que son quienes juzgan los casos de corrupción del gobierno y del kirchnerismo".

“Hay un ataque persistente a la Justicia independiente en los últimos 3 años. Vamos a proteger a la Justicia independiente", enfatizó.

Inflación y pobreza: "Nada para festejar"

En otro orden, la diputada del PRO aseguró que para combatir la inflación se necesita un plan y la decisión de frenarla: "No es una causa perdida la inflación, pero si el gobierno sigue sin plan antiinflacionario vamos a estar peor que ahora. Para no tomar decisiones difíciles y hacer un ajuste dejaron que la inflación creciera".

En esa misma línea, cuestionó la desatención a los jubilados que no cobran la mínima pero igual "son pobres". “Al jubilado que no gana la mínima no le van a dar ningún bono, al que gana 40 mil pesos no le dan nada. Siempre el bono llega más tarde que la inflación entonces cuando te lo dan ya vale menos, y no llega a todos los jubilados, como si los que ganan 40 mil pesos no fueran pobres. Los jubilados que ganan entre 40 y 50 mil pesos son cada vez más pobres. No hay dudas que habrá más pobreza por la inflación”.

Asimismo, sobre el anuncio del índice de la pobreza que este miércoles dio el gobierno, Vidal fue fulminante: "No entiendo por qué el gobierno ayer estaba contento si hoy tenemos una pobreza más alta que la que nosotros dejamos como gobierno, y ahí tampoco había nada para celebrar. No tiene que ver sólo con un peso más o menos de la canasta básica, sino cómo viven, si tienen cloacas".

“La salida de la inflación no es rápida ni fácil. Hay maneras, pero no se baja la inflación con el congelamiento de precios, eso ya fracasó la semana pasada. Ahora el presidente dice que es una autoconstrucción, me hace acordar cuando decían que la inseguridad era una sensación”, lamentó.

¿Milei a Juntos por el Cambio?

En la última consulta, le preguntaron a Vidal si sumaría a Javier Milei a Juntos por el Cambio, y dijo que “es una discusión que no tiene sentido porque Milei dijo que no se sumaría. Juntos por el Cambio tiene que consolidarse como una fuerza unida. No tenemos que caer en planteos que nos busquen dividir”

Por último, aseguró que Macri seguirá en el mismo espacio opositor: “Hace 20 años que construimos el PRO, no me imagino a Macri haciendo política por separado”

