Cuando comenzó a pensar su viaje de cuatro días a San Juan y tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas el fin de semana, María Eugenia Vidal jamás pensó que allí iba a coincidir en el mismo vuelo con una de las funcionarias más poderosas de La Cámpora: Fernanda Raverta, titular de la Anses.

La sorpresa aeronáutica no es la única que guarda la diputada nacional. Hace tres semanas, en el bar Pizza Cero – una suerte de búnker encubierto del PRO – le ofreció al legislador porteño, Darío Nieto, que se sumara a la mesa de agenda que diagrama sus visitas al interior de país y su campaña nacional. “Estoy empezando a recorrer el país, ya arranqué en Chubut. Quiero que me ayudes. Si te interesa, lo hablo con Mauricio”, le dijo Eugenia Vidal en ese encuentro.

Mauricio es Macri

Darío Nieto no es un diputado más: se trata de uno los hombres más cercanos al ex presidente Mauricio Macri, quien fue su secretario privado dilecto durante los cuatro años en Casa Rosada y quien hoy sigue siendo uno de sus asesores frecuentes. Ese rol también le valió una acusación, luego desestimada, en la Justicia federal por un presunto vínculo con un grupo de espías de la AFI.

Con todo, en la campaña de 2021, y después de ella, Vidal y Nieto almorzaron un par de veces. Ayudó la relación personal del legislador con Emmanuel Ferrario, vicepresidente de la Legislatura porteña.

Tras su incorporación, apenas un par de semanas después, en una entrevista televisiva, el propio Macri, consultado sobre el futuro de Eugenia Vidal, aprovechó para elogiarla. “(La veo) muy bien, la veo queriendo volver a plantarse en el escenario político, la veo mucho mejor”, expresó. Y agregó: “Ella también amaga (con ser candidata a presidente), no tiene tanta decisión como tienen Patricia y Horacio, y ella está ahí, pensándolo”, concluyó en LN+.

En este contexto, Vidal planea continuar con la senda del discurso que comenzó unos días antes de las PASO: críticas severas al Gobierno nacional y un contraste con Juntos por el Cambio. Una de las cuestiones fueron sus redes sociales: en Twitter, en particular, “halconizó” su mensaje y salió a disputar el espacio más duro de la oposición, incluso en discusiones con José Luis Espert.

Ya en la campaña hacia las elecciones legislativas generales la ex gobernadora planteaba que había “encontrado el tono” a sus palabras y a sus posicionamientos políticos.

Por ello, emprendió las recorridas por el país con una “agenda productiva” y apuntando a las políticas económicas del oficialismo.

Desde San Juan, donde llegó el domingo, dijo: “Las medidas que adoptó el gobierno no resuelven el problema de fondo, ya demostraron su fracaso ” y agregó: “La inflación no es producto de la guerra sino de la emisión descontrolada, este gobierno no tiene un plan ni programa económico”.

“Se necesita un plan, un programa económico que tengo pasos, que nos diga hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a ir. La Argentina no resiste más la improvisación”, añadió.

La diputada mantuvo un encuentro con la Cámara Minera de la Provincia, recorrió una calera en Sarmiento, un emprendimiento que exporta olivo y aceite de oliva, además de reunirse con productores de ajo y cebolla. También se interiorizó en la actualidad y las problemáticas que enfrenta la industria fruti hortícola y lechera de la región, según informaron en su entorno.

En su gira sanjuanina estuvo acompañada por Enzo Cornejo, Presidente del PRO San Juan y Marcelo Orrego, diputado nacional y posible candidato a gobernador de JxC.