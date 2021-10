Darío Nieto: "El juez Bava es inepto y choto o es mala leche"

Darío Nieto, el ex secretario de Mauricio Macri, criticó al juez Martín Bava por la suspensión de la audiencia en la que iba a declarar el expresidente en la causa por espionaje a familiares de los tripulantes fallecidos del submarino ARA San Juan.

"Es una foto de lo que pasa en Argentina: improvisación, incoherencia, apuros, falta de rumbo. Eso pasó hoy en Dolores", expresó Nieto en una entrevista con LN+, donde criticó al magistrado que subroga el juzgado federal de Dolores porque se tuvo que suspender el la audiencia ya que Macri no había sido relevado previamente del secreto de estado.

En esa línea, el ex secretario del líder del PRO comentó: "Macri estaba citado en una causa en la que ni siquiera estaba mencionado, pero después de la derrota electoral el gobierno se apura a citarlo para ver si podía procesarlo o llamarlo a indagatoria. Esa foto querían ellos".

Sobre lo que pasó dentro del juzgado de Dolores, contó: "A Macri le leyeron los cargos que afronta supuestamente por este verso que inventaron. Y un presidente, si tiene que hablar de supuestos temas de inteligencia tiene que ser relevado el secreto de inteligencia. Macri no había sido relevado del secreto de inteligencia. El juez no se había dado cuenta que tenía que relevarlo".

"El juez le pidió a Cristina Caamaño (titular de la Agencia Federal de Inteligencia -AFI-) que lo releve a Macri, Caamaño el 6 de octubre dijo que no puede hacerlo y no hizo más nada. El juez no es que dijo 'presidente, releve a Macri de esto'. No hizo nada. De esto hay dos lecturas, o fue inepto, el juez vio eso, no se dio cuenta o se olvidó porque es choto, o es mala leche para joder más a Macri", afirmó Nieto.

"El fiscal Juan Pablo Curi dio la razón a Pablo Lanusse (abogado del expresidente), dijo que Macri no puede declarar en estos términos porque es un delito. No sabemos si quisieron hacernos pisar el palito o fue una falta de aptitud del juez", señaló.

ARA San Juan: Por qué se suspendió la indagatoria a Macri y cómo sigue la causa por presunto espionaje

Asimismo, recordó que el juzgado federal de Dolores estaba a cargo de Alejo Ramos Padilla y "ahora lo tiene Bava que es bastante cuestionado, el juez es flojo de papeles". "¿Para qué Macri iba a querer espiar a familiares del Ara San Juan? Esto tiene un tinte electoral", insistió.

En cuanto al rápido decreto del presidente Alberto Fernández para relevar del "secreto de Inteligencia" a Macri, opinó: "Sería bueno que primero se ocupe de otros problemas, con la velocidad que confirma este decreto para llamar a Macri a indagatoria. Que se ocupe de la pobreza, economía, educación, inseguridad, parece que lo de Macri es más importante porque quieren procesarlo e indagarlo". De todas maneras, aseguró que cuando lo vuelvan a citar al exmandatario, "se presentará".

Por último, también hizo mención a los dichos de la Portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, por su crítica a Macri: "No están siguiendo los lineamientos de la campaña del Sí. Decían que no iban a hablar más de Macri. No se pueden contener, se enojan tanto con Macri y salen a hablar. Gabriela Cerruti cuto jefe es Verbitsky que la pusieron para solucionar los problemas de comunicación de la Rosada pero no son problemas de comunicación, son problemas de gestión. Son ineptos por la gestión, son incoherentes, les falta rumbo. El riesgo ahora es que están sin estrategia y son irracionales, están desesperados para privilegiar su impunidad, su poder, están tirando piñas para todos lados".

