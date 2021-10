ARA San Juan | Cuáles son las pruebas que considera el juez Martín Bava contra Macri

Después del faltazo a dos citaciones a indagatoria, del fallido intento para apartar al juez por "temor de parcialidad" y de admitir públicamente que los hechos por los que está imputado eran parte de la avanzada presidencial, Mauricio Macri debe presentarse este mediodía a declarar en el Juzgado de Dolores. En su despacho, el juez federal subrogante Martín Bava tiene cómo prueba decenas de archivos con informes de seguimientos e infiltraciones que probarían su responsabilidad.

La causa se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que en septiembre de 2020 dio una conferencia de prensa en la que contó que habían hallado material probatorio de las tareas de espionaje sobre los familiares. El principal material de prueba fue adjuntado en la denuncia tras ser hallado en tres discos rígidos que estaban en la sede del organismo de inteligencia en Mar del Plata.

Son 29 archivos en total en los que hay una quincena de informes sobre seguimientos e intervenciones en las redes sociales de familiares. PERFIL accedió a uno de los reportes correspondiente al 3 de febrero del 2018, cuyo nivel de detalle es elocuente.

"Se tomó conocimiento que en el día de la fecha los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan le realizarán una serie de pedidos y reclamos al sr. presidente de la Nación Ing. 'Mauricio Macri' en virtud a la reunión programada para el martes 6 de febrero", abre uno de los informes producidos durante el seguimiento a cuatro mujeres parejas de los submarinistas. Cada ficha está identificada y detallado su vínculo con las víctimas.

Otro de los informes se produjo el 10 de febrero, cuando se hicieron tareas de seguimiento sobre familiares y la novedad que se reportó fue que "se acercarán durante el día hasta la quina presidencial de Chapadmalal a los fines de entregarle una carta". Según consignaron a este medio fuentes con acceso al expediente, además de las pruebas "duras" de las tareas, en relación a esos informes, también "están respaldados con una carta dirigida al señor presidente".

"Yo no espié ni mandé a espiar a nadie ni en esta causa ni en otra. El juez no sólo no tiene facultades, sino que prejuzga y lo que hace es desconocer como funciona la Casa Militar y la custodia del presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir, pero yo ni me entero", dijo Macri en el canal de televisión santiagueño para explicar su inocencia.

Además de esos documentos, Bava y el fiscal Juan Pablo Curi tienen otros elementos surgidos de las declaraciones anteriores. Entre ellas, los testimonios de la ex cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) integrada por Gustavo Arrivas y Silvia Majdalani, quienes negaron las maniobras de espionaje ilegal, y de Federico Iuspa Benítez, ex jefe de la sede marplatense del organismo de inteligencia.

El ex presidente, investigado por su supuesta responsabilidad en las tareas de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del ARA San Juan ya está en viaje junto a su abogado Pablo Lanusse y hay expectativas respecto de qué estrategia procesal desplegarán.

De todos modos, una vez en el Juzgado, Macri puede sentarse a declarar en frente del juez que claramente no le simpatiza pero que ayer recibió la venia de los integrantes de la Cámara Federal de Mar del Plata, que rechazaron la recusación. En una eventual declaración testimonial, la querella de los familiares no va a poder estar en el salón de audiencias.

De todos modos, a las preguntas de Bava y del fiscal Juan Pablo Curi, que rondarán en torno a su conocimiento de los seguimientos e informes que producían los espías de la AFI, está la posibilidad de que los familiares hagan preguntas. Para ello, en los últimos días tuvieron la posibilidad de formular un documento. El abogado y padre de uno de los submarinistas fallecidos, Luis Tagliapietra, es uno de los representantes de la querella que tomó a esa posibilidad.

Antes de declarar, Macri dio una entrevista en Noticiero 7 de Santiago del Estero donde admitió que estaba al tanto de las tareas que se realizaban pero descartó que se haya tratado de ejercicios de inteligencia ilegal. El ex mandatario habló de un accionar propio de la "avanzada presidencial" que se realiza cada vez que el presidente asiste a un lugar. Los familiares están convencidos de que no es así, por lo que las preguntas que le enviarán girarán en torno a si Macri sabía de los seguimientos e informes que producía la AFI, por qué no los detuvo.

Así y todo, ese no es el único escenario procesal que tiene el ex mandatario frente a la indagatoria. Para evitar las preguntas, Macri puede, junto con su abogado, presentarse ante el juez y entregarle un escrito con sus explicaciones a los hechos que se le imputan, algo que "es muy probable", según dijeron desde su entorno ante la consulta de este medio.

Luego que el juez Bava programó una nueva fecha para la declaración indagatoria de Macri, desde el PRO comenzaron a organizar una movida para apoyarlo este mediodía mientras concurre al Juzgado.

Atrás de la organización de esa expresión de apoyo está Hernán Lombardi, ex titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos durante el gobierno de Cambiemos. También es parte Camilo Etchevarren, intendente de Dolores, quien se ocupa, según indicaron a este medio, "de ejecutar lo previsto". Ambos se reunieron ayer a la tarde para ultimar detalles.

Macri viaja este mismo jueves a la localidad bonaerense junto con su abogado. Allá lo esperará, por ejemplo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

"La idea es que llegue y lo reciban. Y si se junta mucha gente, Mauricio va a subirse a una tarima para hablar junto con Patricia (Bullrich) y Camilo (Etchevarren)", detalló una persona al tanto de la organización. Luego está previsto que "lo acompañemos hasta el Juzgado, a dos cuadras de la Plaza". "Esperamos una movida grande", dijo un allegado al ex mandatario.

AS RI