Revés para Macri: la Justicia rechazó su recusación contra el juez Bava en la causa espionaje

Un día antes de la fecha fijada para que Mauricio Macri preste declaración indagatoria en el marco de la investigación por espionaje hacia familiares de víctimas del Ara San Juan, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó su recusación contra el juez de Dolores Martín Bava. De ese modo, el ex mandatario sufrió un revés ante su queja por "temor de parcialidad" e incompetencia territorial del magistrado.

La información fue confirmada a PERFIL por fuentes judiciales quienes indicaron que los camaristas Eduardo Jiménez, Alejandro Tazza y Rafael Julián firmaron esta misma tarde la resolución. A lo largo de 16 páginas, argumentaron su decisión de "no hacer lugar al pedido de recusación formulado por el Dr. Pablo Lanusse contra el Sr. juez de la causa, Dr. Martin Bava".

Hace algunos días, el abogado del ex presidente había presentado una queja formal contra el magistrado por considerar que había actuado de manera parcial y que con su resolución supuestamente había prejuzgado el hecho por el que se lo investiga a Macri.

Ante eso, Bava había decidido rechazarla de manera in límine y en su resolución respondió que "no he formulado recomendaciones a favor ni en contra de ninguna de las partes y no tengo otro interés en el proceso que no sea el de cumplir acabadamente el deber constitucional de afianzar la justicia, conforme a las previsiones del Preámbulo de la Constitución".

Este jueves a las 12 del mediodía, el juez de Dolores lo espera al ex presidente en la sede del Juzgado. Debe prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación en la que se busca establecer si Macri tuvo algún grado de responsabilidad en la instrumentación de tareas de seguimiento ilegal hacia familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

Bava ratificado pero con una advertencia de la Cámara

Uno de los ejes que marcó la presentación de Lanusse donde recusó al juez que lleva la causa apunta hacia la redacción de una resolución donde para la defensa se infiere su supuesta parcialidad.

Captura de la resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata.

Es que el abogado del ex presidente había señalado un párrafo de la citación a indagatoria de Macri en la que el juez había expresado que se debe "avanzar de una vez por todas" en el juzgamiento del espionaje político judicial "llevado a cabo de manera sistemática". Para Lanusse, esas expresiones denotaban un "interés personal que lo coloca en situación de prejuzgamiento".

Ese pasaje puntual fue tomado por los camaristas que si bien ratificaron a Bava al frente de la investigación le advirtieron que debe mejorar la redacción de sus resoluciones.

"La forma y el estilo empleado por el juzgador de grado tal vez no sean los apropiados o estén dotados de la técnica jurídica laudable a la que lógicamente se aspira y se desea de todo acto judicial", opinaron los camaristas. De todos modos, en la misma oración agregaron que "ello no lo invalida ni puede servir de fundamento para justificar el apartamiento del Juez Natural de la causa".

A propósito de ello, en el segundo punto de la resolución, los jueces exhortaron al juez Bava "para que en lo sucesivo proceda de la manera allí indicada conforme las circunstancias particulares de cada causa, sin que ello le impida proceder en la forma debida y adecuada para hacer efectivo el principio de Justicia".

