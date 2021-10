Quién es y qué hace Martín Bava, el primer juez que citó a Macri a indagatoria tras dejar la presidencia

"Espionaje a familiares del ARA San Juan: la Justicia citó a Mauricio Macri a indagatoria". El título se repitió en todos los medios el viernes pasado y generó sorpresa: hasta ahora el ex presidente nunca había sido citado por un juez a declarar desde que dejó la presidencia.

El que firmó la citación fue Martín Bava, juez federal subrogante de Dolores, que reemplaza desde hace varios meses a Alejo Ramos Padilla. En el despacho del Juzgado ubicado en pleno centro de la localidad bonaerense de Dolores, el magistrado tiene una causa por demás delicada, con pruebas y elementos que apuntan a establecer si verdaderamente existió espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes fallecidos en la tragedia del Submarino ARA San Juan.

De muy bajo perfil, Bava asumió a principios de año la subrogancia de ese Juzgado. Sin embargo, a sus 58 años tiene encima una carrera judicial amplia, con cerca de una década como juez federal N°2 de Azul y subrogó otros como el N°1, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, el de Mar del Plata y un juzgado de primera instancia también de esa ciudad.

Uno de los episodios que más se mencionó en los últimos días fue su calificación en el marco de la competencia para ser titular del Juzgado que hoy subroga. Fue en el 2008, cuando obtuvo un puntaje bajo de 23 puntos sobre 100, en el marco de un concurso que fue anulado posteriormente porque ninguna de las personas que aspiraba logró sacar más de 40 puntos en el examen.

Ahora, su accionar en torno a la citación de Macri, la primera que le llega desde que dejó la presidencia, lo ubica en el centro de los cuestionamientos por parte de la oposición. Y uno de los que levantó la voz fue Pablo Lanusse, su abogado en otras causas, que dijo en TN que “lo que hizo el juez no se hace. (El juez) Reconoce que no conoce el domicilio de Macri y sin perjuicio de eso fija simbólicamente una audiencia para el jueces de esta semana sabiendo que no lo va a poder notificar”.

Macri fue citado a indagatoria para este jueves y no se presentó.

Martín Bava y su pasado como ex combatiente

Cuando estalló la guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982 por la soberanía de las Islas del Atlántico Sur, Martín Bava todavía no estaba dentro del mundo judicial. Con 19 años, el futuro juez todavía era un conscripto.

El inicio del conflicto armado lo encontró, como a muchos otros jóvenes, en las Islas Malvinas. Allí combatió y según ha recordado en algunas apariciones públicas relaciona esa experiencia con “el miedo al peligro desconocido y la espera e incertidumbre interminable en las trincheras” en las que se escondía para evitar ser observado por los ingleses.

Por su labor como combatiente, en 2012 participó de una entrega de distinciones en el Concejo Deliberante de Morón, donde fue declarado “Ciudadano Ilustre” de su localidad junto con otros ex combatientes de la guerra fallecidos o sobrevivientes. En un rincón de su casa de Dolores tiene exhibida la medalla y el diploma.

Martín Bava y algunas de sus determinaciones en la Justicia

Al poco tiempo de terminada la guerra, Bava viajó a la Capital Federal y se anotó en una carrera secundaria. Eligió la Universidad de Buenos Aires, donde el 20 de marzo de 1991 se recibió de abogado. Desde ese momento ejerció la profesión en el plano privado hasta que ingresó al Poder Judicial. También dio clases en algunas universidades.

En el último tiempo Bava fue denunciado. Defensores de militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar le pidieron el juicio político por haber fallado contra ellos sin haber estado en el debate oral ya que era suplente. Supuestamente fueron dos audiencias que luego vio por video.

Uno de los que lo denunció fue Luis Cevasco, ex fiscal general de Capital Federal y uno de los abogados del policía Luis Chocobar, que mató por la espalda a un delincuente en La Boca. El expediente está en análisis en el Consejo de la Magistratura.

En el marco de la “Causa D’Alessio”, Bava también fue recusado por el fiscal Carlos Stornelli, a quien el juez había mandado a juicio oral junto con el periodista Daniel Santoro, a quien procesó. En el oficialismo lo ven con buenos ojos por haberle dado “celeridad” a ese expediente desde que comenzó a subrogar a Ramos Padilla.

Qué hará ante la ausencia de Macri a indagatoria

Después de haber citado a Macri a prestar declaración indagatoria para consultarle acerca de las supuestas maniobras de espionaje ilegal contra familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, por estas horas analiza cómo seguir el expediente.

Su última determinación fue pedirle a la Policía Federal que intensifique la llegada a los diferentes domicilios que tiene el ex presidente, ya que hasta ayer a la tarde no habían podido entregar la citación formal. Por lo pronto, este jueves será testigo de la ausencia del ex presidente, que se sabe que está hace semanas fuera del país.

Sólo cuenta con una carta de la titular del PRO, Patricia Bullrich, que explicó esa situación, aunque no es su representante. Según supo PERFIL, en tres días hábiles Bava debería tener en su despacho una respuesta formal a la citación, que seguramente será un pedido con una nueva fecha para prestar declaración.

