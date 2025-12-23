Familias y referentes redoblan la lucha frente al capítulo 11 del Presupuesto por la Ley de Emergencia en Discapacidad

La lucha de las familias y del colectivo con discapacidad para impedir que el oficialismo intente nuevamente derogar la Ley de Emergencia volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. El tema fue abordado en el programa “QR!”, que conduce Pablo Caruso por Bravo TV, donde se expusieron las preocupaciones frente a un eventual retroceso en derechos ya conquistados.

La discusión se reavivó por el reciente retroceso que vivió el oficialismo en Diputados cuando, mientras se debatía el Presupuesto 2026 (que fue aprobado en general), el capítulo 11 del proyecto fue rechazado por intentar derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario en su artículo 75. El capítulo fue rechazado la semana pasada por 123 votos en contra, 117 a favor, y 2 abstenciones.

Durante el debate en "QR!", Lola Berthet, actriz y madre de un niño con autismo, remarcó que el reclamo se sostiene desde hace casi un año y que fue creciendo gracias a la organización de familias, prestadores y referentes visibles del sector. Según explicó, los avances judiciales logrados hasta ahora fueron posibles porque hubo jueces que escucharon a las familias y ordenaron el cumplimiento de la ley vigente.

Berthet recordó que un fallo reciente ratificó un amparo colectivo que obliga al Estado a cumplir la normativa sin modificaciones. “Cada pequeño avance es una batalla ganada”, señaló, aunque advirtió que el desgaste es permanente y que el conflicto se reaviva ante cada nueva iniciativa oficial.

En ese contexto, Caruso señaló que la información que circula en el ámbito parlamentario indica que el dictamen que se trataría en el Congreso no incluiría el capítulo 11 ni el artículo 75, que habilitaban su derogación. Sin embargo, alertó sobre la urgencia del Gobierno para encontrar una salida, dado que el incumplimiento de la ley vigente podría derivar en sanciones o responsabilidades legales para funcionarios.

Berthet, por su parte, expresó una fuerte desconfianza hacia el Ejecutivo. Afirmó que la Ley de Emergencia debe aplicarse “sin cambiar una sola coma”, ya que cualquier modificación podría afectar de manera directa a las personas con discapacidad y a sus familias. “Después de todo lo que estamos pasando, siempre puede ocurrir algo”, sostuvo, en referencia a la sesión legislativa prevista para el viernes.

El panelista Mariano Hamilton planteó la posibilidad de que el ajuste derive en un enfrentamiento entre distintos sectores vulnerables, una lógica que Berthet calificó como cruel. En ese sentido, alertó sobre el riesgo de que se intente contraponer el reclamo de la discapacidad con otros colectivos, como el sistema universitario, y llamó a mantenerse en estado de alerta.

El Gobierno logró que se aprobara el Presupuesto 2026, pero no pudo derogar las leyes de Universidades y Discapacidad

La actriz destacó además el nivel de organización alcanzado por el sector, con acciones como campañas de correos y llamados a legisladores, que lograron visibilizar el conflicto y generar respuestas políticas. Según relató, aunque no todos los diputados contestaron, el reclamo tuvo impacto y obligó al tema a instalarse en los medios.

Caruso subrayó un aspecto simbólico del conflicto: colectivos altamente vulnerables, como las familias de personas con discapacidad, lograron condicionar al Gobierno y torcer decisiones que otros actores políticos o sindicales no pudieron. Para Berthet, esa fuerza colectiva fue una sorpresa incluso para quienes integran el movimiento.

“Esto empezó en febrero y generó una unión que nadie esperaba”, afirmó. Reconoció el cansancio, pero aseguró que la energía para continuar proviene de la vida cotidiana y del compromiso con una vida digna para sus hijos. “Nos tocaron lo peor que podían tocar, y eso nos dio más fuerza de la que pensábamos que teníamos”, concluyó.

LB/ML